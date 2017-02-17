Bülent Tezcan; Anayasalar değişebilir, Ama bu değişim Darbe Anayasasıdır

Yıldız Kenter Şükran Güngör Tiyatro Salonu'nda partililerle bir araya gelen Tezcan, anayasa değişikliği referandumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Teklife başından beri karşı çıktıklarını vurgulayan Tezcan, şöyle devam etti:

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"Bu yaklaşımımız, 'anayasalar değişmez' düşüncesinden ortaya çıkmıyor. Anayasalar, değişebilir. Bu anayasa kökeni itibarıyla darbe anayasası. 1982 yılında çıktı ama ondan sonra 117 kez değişti, olumlu değişiklikler oldu. Buna rağmen bu darbe anayasasının özünde darbecilerin ruhu hala devam ediyor. Tamam, değiştirelim. Ama hangi yolda değiştirelim? Parlamenter demokrasiyi güçlendirecek değişiklikler yapalım. Özgürlükleri, demokrasiyi, kuvvetler ayrılığını, denge ve denetim mekanizmalarını çalıştıracak bir anayasa yapalım. Eğer böyle bir anayasayla, böyle bir niyetle gelselerdi bu değişiklik parlamentodan da oy birliğiyle geçerdi."

Anayasa değişikliği teklifinin partiler üstü bir konu olduğuna değinen Tezcan, bu kampanyanın siyasi parti kampanyası olmadığını, 80 milyonun problemi olduğunu ifade etti. Tezcan, "İsteyen istediği partiye oy versin. Yarınki seçimde yine istediği partiye oy versin ama bugün 'hayır' desin" dedi.

'YÜZDE 20 SEÇMENİN OYUNU ALMAYA İHTİYACIMIZ VAR'

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Parti olarak referandum kampanyasını kutuplaştırıcı ve ötekileştirici bir dile teslim olmadan yapacaklarını belirten Tezcan, "Alışılagelmiş üslubumuzu ve yöntemimizi bırakacağız. Çok açık. Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy veren en az yüzde 20 seçmenin oyunu almaya ihtiyacımız var. Başka çaresi yok. Alamazsak bir anlamı yok. Konuştuğumuzun da bir anlamı yok, çaba harcamamızın da. O zaman onların önem verdiği değerleri, onları rahatsız edecek şekilde sarsmayacağız. Mesela 'AKP' demeyeceğiz arkadaşlar. Diyebiliyorsanız konuşurken 'AK Parti' diyeceksiniz, diyemiyorsanız 'Adalet ve Kalkınma Partisi' deyin. İrite oluyor. 'Evet' diyecek olan Adalet ve Kalkınma Partiliyi 'hayır'a ikna etmek için konuşmaya başladığında neye ihtiyacın var? Dinletmeye ihtiyacın var. 'AKP' dediğin anda dinlemiyor."