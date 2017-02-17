İsrail, İstenilen Suriye haritasını yayınladı

İsrail istihbarat servisi MOSSAD’a yakınlığıyla bilinen Debka'nın verdiği habere göre, İsrail ve Ürdün'le olan sınırları boyunca Suriye stratejik ve askeri durumunu doğrudan etkileyecek çarpıcı değişikliklerin eşiğinde bulunduğu belirtildi.

Trump'ın 'güvenli bölge'yi dillendirmesi ile eş zamanlı yayınlanan harita

İddianın kaynağı, yeni ABD başkanı Trump ile Putin arasında bu hafta yapılan ve Suriye'de bulunan ABD, Rusya ve Türk güvenlik bölgeleri kurulması yönündeki anlaşmaya dayanıyor. Anlaşmada adı geçen üç ülkenin bölgede kendi kontrolleri altında üç güvenlik bölgesi kuracakları ve bu bölgelerin sınırlarını da üç ülkenin belirleyeceği belirtilirken, ülkenin askeri kontrolünün de Washington, Moskova ve Ankara arasında paylaştırılacağı söyleniyor.

İran'ın yok sayıldığı plandan büyük savaşa doğru

Bu düzenlemenin neticesinde, Safevi İran Ordusu, Şii milisler ve Hizbullat'ın Suriye'den ayrılmak zorunda kalacakları öngörülüyor. Bu durumun Şam toprakalrında meydana gelecek büyük savaş tetikleyeceği ihtimali üzerinde duruluyor.

ABD ordusunun Suriye'de iki güvenlik bölgesine sahip olacağını öne süren Debka'ya göre, bu bölgelerden biri PKK/YPG bölgeleri dahil olmak üzere Fırat nehrinin doğusundan Irak sınırına kadar olan tüm bölgeyi kapsayacak. Bu gelişmenin 2015'in sonlarına doğru Obama ve Putin arasında aynı doğrultuda yapılan anlaşmayı kısmen dirilteceği öngörülürken, Rusya'nın ise Fırat nehrinin batısından Akdeniz'e kadar olan bölgede sorumluluk sahibi olacağı söyleniyor.

Yeni anlaşma kapsamında Türkiye, Suriye-Türkiye sınırının tamamında yaklaşık 650 km uzunluğunda bir alanda, ve Suriye içine doğru 35-50 km genişliğinde bir bölgeyi kontrolü altında tutacak. Türkiye'nin kontrolüne bırakılacak bölgenin El-Bab'a kadar uzanacağı belirtiliyor.

Debka'nın askeri kaynakları, ABD'nin kontrolünde olacak ikinci alanın Suriye'nin İsrail ve Ürdün sınır bölgesinde olacağı bilgisini paylaşıyorlar. Bu kapsamda şu anda Ürdün'de bulunan 7500 kişilik ABD özel kuvvetler birliğinin kuzeye doğru, Suriye'nin içine geçerek bölgede konuşlanmaları söz konusu.

Başlangıçta Rusya tarafından planlanan ve Suriye ordusu, İran yanlısı Şii milisler ile Hizbullat birliklerinin Golan tepelerinin Suriye içersinde bulunan Derra ve Kuneytra şehirlerini kontrol altında tutacakları öngörülmüş olsa da, bu planın geçerliliğinin kalmadığı da aktarılan bilgiler arasında. Bu planın yerine ABD askeri tarafından eğitilen Ürdün özel kuvvetleriyle batı yanlısı Suriyeli muhaliflerin bölgede etkin güç olacakları belirtiliyor.

Daha önce Suriye-İsrail sınırına konuşlanması planlanan İran ve Hizbullat güçlerinin bölgeden çekilecek olmasının bu durumu kendi varlığına bir tehdit olarak algılayan İsrail'i rahatlatacağı belirtiliyor. Fakat bu durumun ABD ile İran'ı karşı karşıya getirmesine kesin gözle bakılıyor.

Akit