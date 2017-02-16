Naz Elmas'tan aşk itirafı

SEVGİLİSİNİN EVLENMEK TEKLİFİNİ KABUL ETTİ

Merve Sevi, 14 Şubat'ta spor eğitmeni Çalkan Algün'le birlikte olduğunu duyurdu. Sevi, sevgilisinin boynuna sarıldığı fotoğrafı, "Millet yeni doğanını saklar, ben de onu. Şaka şaka kimseden kaçtığım yok. 1 Ocak'ta 'evet' dedim" notuyla paylaştı. Güzel oyuncu, böylece yeni yılın ilk gününde evlilik teklifi aldığını da açıklamış oldu.

MUTLULUĞU BULDULAR

Bir aşk itirafı da Naz Elmas'tan geldi. Geçtiğimiz yaz Hakan Yılmaz'dan ayrıldıktan sonra adı kimseyle anılmayan oyuncu, mutluluğu bankacı Cemre Bozer'de buldu. Aşkıyla çekilen fotoğrafını paylaşan Elmas, takipçilerinin de Sevgililer Günü'nü kutladı.

Bozer, Elmas'la güldükleri anı "Ne olursa olsun sevdiğinle beraber olduğun gündür bizim günümüz. Hep güzel yüzün gülsün Nazom" notuyla paylaştı. Bu kare, "Naz, aradığı aşkı buldu" dedirtti. (Sabah)