65 bin Büyükanne maaş için başvurdu, Devlet sistemi kapattı

A Haber yayınına katılan Bakan Müezzinoğlu'nun açıklamasından notlar;

*İstihdam desteklerinin de etkisiyle işsizlik 2017 sonunda yüzde 9.5- yüzde 10.5 aralığına gerileyecek, büyük bir aksilik olmazsa işsizlik yılı tek hanede bitirecek

*Bankalar emekli promosyonunda emeklilere minimum tutarın üzerinde teklifle gidebilir, bildiğim kadarıyla özel bankalar bu yönde bir çalışma yapıyor

*Kıdem tazminatı konusunda referandum sonrasında çalışmalara devam edeceğiz, yıl bitmeden bir fon oluşturulması konusunu realize etmiş olmayı hedefliyoruz

BAŞVURU SAYISI 65 BİNE YAKLAŞTI

*(Büyükanne maaşına başvurular ile ilgili ) Rakamın 10 binin üstüne çıkması beklemiyoruz;

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Müezzinoğlu, büyükanne projesiyle ilgili açıklamalarda bulunuyor. Bakan Müezzinoğlu, 6 bin aileyi kapsayacak şekilde projeyi şekillendirdiklerini belirterek dün aldığı son rakamlara göre 65 bine yakın ailenin başvurduğu belirtti.

9 Şubat günü alınmaya başlayan başvurular için son gün 28 Şubat olarak açıklanmıştı. Ancak, başvuru sayısındaki fazlalık nedeni ile yeni başvurular alınmayacak. Edinilen bilgilere göre son başvurular bu akşam saatlerine kadar alınacak. Böylece bu akşamdan itibaren başvurular dondurulacak.

12 ay süreyle 425 TL karşılıksız maddi destek kapsamındaki büyükanne projesine başvurular 28 Şubat tarihine kadar yapılacak.

BÜYÜKANNE MAAŞININ DETAYLARI

Büyükanne Projesi kapsamında, annenin fiilen çalışyor olması kaydıyla, 3 yaşını doldurmayan torununa bakanbüyükannelere 12 ay süreyle 425 TL karşılıksız maddi destek verilecek.

Proje kapsamında başvurular 9 Şubat - 28 Şubat (dahil) 2017 tarihleri arasında alınacak. Bu tarihten sonra yapılan başvurular değerlendirilmeyecek.

Proje kapsamında başvurunuzu elektronik ortamda: https://buyukanne.csgb.gov.tr internet adresindenanında yapabilirsiniz. Elektronik ortamda yapılan başvurularda herhangi bir belge teslimine gerekbulunmuyor.

Bu form ise herhangi bir nedenle elektronik ortamda başvuru yapamayan vatandaşlarımız için hazırlandı. Elektronik ortamda başvuru yapılamaması halinde, bu başvuru formu 3 yaşını doldurmamış çocuğu olananne tarafından eksiksiz olarak doldurulup, imzalanarak, en yakın Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne yada Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğüne teslim edilmeli.

Başvuru formunu ve bu forma ek anketi tam olarak doldurmayanların başvuruları değerlendirilmeyecek,başvuru şartlarından herhangibirini karşılamayanların başvuruları ise reddedilecek.

Başvuru şartları şunlar:

- Türk vatandaşı olmak,

- Belirlenen illerde ikamet ediyor olmak,

- Çocuk ve annenin aynı evde, büyükannenin ise aynı il sınırları içinde ikamet ediyor olması,

- Başvuru tarihi itibarıyla bakımı üstlenilecek çocuğun 3 yaşını doldurmamış olması

- Annenin en az 18 yaşında olması,- Annenin özel sektörde, iş sözleşmesine tabi ve sigortalı olarak bir işte fiilen çalışıyor olması ve destek süresiboyunca işten ayrılmaması (sigortalı adına Sosyal Güvenlik Kurumu’na en az 360 tam gün prim ödenmiş olmalıdır.),- Annenin 4857 sayılı İş Kanununda düzenlenen analık hali izin süresini (doğum sonrası 8 hafta) geçirmiş olması vebaşvuru tarihinde fiilen çalışıyor olması,- Anne ve babanın ücret gelirinin belirlenecek üst sınırı aşmaması,

- Annenin işvereni ile üçüncü dereceye kadar (üçüncü derece dâhil) kan ve kayın hısımlık ilişkisinin bulunmaması,

- Karşılıksız desteğin verildiği süre boyunca çocuk bakımı amacıyla ayrıca bir bakıcı istihdam edilmiyor olması,

- Büyükannenin çocuk bakımını engelleyecek fiziksel veya ruhsal rahatsızlığının bulunmaması.

Torun bakan büyükannelere maaş projesinde başvurular başladı

Projeye katılımınızın Bakanlıkça uygun görülmesi halinde; yukarıda sayılan tüm şartları taşıdığınıza ilişkinyazılı taahhüt/resmi belge vermeniz istenecek.

Proje kapsamında yalnızca aşağıdaki illerde ikamet edenler başvuru yapabilecek.

Sakarya, Konya, Tekirdağ, İstanbul, Bursa, İzmir, Antalya, Ankara, Kayseri, Gaziantep