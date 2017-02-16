GQ Ödül törenine Beren Saat damga vurdu

Dün akşam Volkswagen Arena’da gerçekleşen ve sunuculuğunu Simge Fıstıkoğlu'nun üstlendiği 'GQ Türkiye Men of the Year' ödül törenine Beren Saat'in kıyafeti damga vurdu.
Özgür Masur imzalı yeşil bir kıyafet giyen Saat, dekoltesi ile göz doldurdu.
İşte ödül alanlar:
EN İYİ AKTÖR: KIVANÇ TATLITUĞ – YILMAZ ERDOĞAN
EN BAŞARILI SPORCU: WESLEY SNEIJDER – ACLAN ACAR
YILIN ULUSLARARASI STARI: MERT ALAŞ – ÇAĞATAY ULUSOY
EN SEVİLEN TV KARAKTERİ: GÖKHAN ÖZOĞUZ – CEM YILMAZ
YILIN KONUŞULAN ADAMI: BARIŞ ARDUÇ – MEHMET ASLANTUĞ
YILIN STİL SAHİBİ ERKEĞİ: KAAN BERGSEN – SEDA DOMANİÇ
YILIN YÖNETMENİ: OZAN AÇIKTAN – BEREN SAAT
YILIN SIRA DIŞI BAŞARISI: OYUNDA KAL PROJESİ, DARÜŞŞAFAKA DOĞUŞ / İBRAHİM KUTLUAY – FUAT AKDAĞ
YILIN İLHAM VEREN ADAMI: CANER ELER – KORAY BİRAND
YILIN YÜKSELEN ŞEFİ: MUSTAFA OTAR – AYHAN SİCİMOĞLU
YILIN SANAT ÖDÜLÜ: TANER CEYLAN – ZEYNEP ÜNER
YILIN KADINI: CANSU DERE – ERMAN YERDELEN