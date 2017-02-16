 Yukarı Çık
  • Geri Dön
  • Buradasınız :
  • Anasayfa >
  • Haberler >
  • GQ Ödül törenine Beren Saat damga vurdu

GQ Ödül törenine Beren Saat damga vurdu

GQ Ödül törenine Beren Saat damga vurdu
16 Şubat 2017 Perşembe 11:59:48

Bunu Sosyal Medyada Paylaş :

GQ Türkiye, 2016’da başarıları ve stiliyle dikkat çeken erkekleri ve yılın kadınını seçti.

Dün akşam Volkswagen Arena’da gerçekleşen ve sunuculuğunu Simge Fıstıkoğlu'nun üstlendiği 'GQ Türkiye Men of the Year' ödül törenine Beren Saat'in kıyafeti damga vurdu.

Özgür Masur imzalı yeşil bir kıyafet giyen Saat, dekoltesi ile göz doldurdu.

İşte ödül alanlar:

EN İYİ AKTÖR: KIVANÇ TATLITUĞ – YILMAZ ERDOĞAN 

EN BAŞARILI SPORCU: WESLEY SNEIJDER – ACLAN ACAR

YILIN ULUSLARARASI STARI: MERT ALAŞ – ÇAĞATAY ULUSOY

EN SEVİLEN TV KARAKTERİ: GÖKHAN ÖZOĞUZ – CEM YILMAZ

YILIN KONUŞULAN ADAMI: BARIŞ ARDUÇ – MEHMET ASLANTUĞ

YILIN STİL SAHİBİ ERKEĞİ: KAAN BERGSEN – SEDA DOMANİÇ

YILIN YÖNETMENİ: OZAN AÇIKTAN – BEREN SAAT



YILIN SIRA DIŞI BAŞARISI: OYUNDA KAL PROJESİ, DARÜŞŞAFAKA DOĞUŞ / İBRAHİM KUTLUAY – FUAT AKDAĞ

YILIN İLHAM VEREN ADAMI: CANER ELER – KORAY BİRAND

YILIN YÜKSELEN ŞEFİ: MUSTAFA OTAR – AYHAN SİCİMOĞLU

YILIN SANAT ÖDÜLÜ: TANER CEYLAN – ZEYNEP ÜNER

YILIN KADINI: CANSU DERE – ERMAN YERDELEN

Beren Saat GQ Ödül törenine Beren Saat damga vurdu
Haber Sitesi
Kategoriler