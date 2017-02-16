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FETÖ'nün insan kaynakları 'MAZİ' harddiski ele geçirildi

FETÖ'nün insan kaynakları 'MAZİ' harddiski ele geçirildi
16 Şubat 2017 Perşembe 11:42:24

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FETÖ'nün insan kaynakları departmanı soruşturmasında ele geçirilen "Mazi" adlı şifreli dosyada, kamuya yerleştirildikleri belirtilen yaklaşık 15 bin 500 kişinin ismine ulaşıldı. "Mazi"nin yaklaşık 12 katı kadar büyüklükte olduğu belirtilen ve içinde yine örgüt üyesi isimlerin bulunduğu tahmin edilen başka bir şifreli dosyanın açılması için çalışmalar sürüyor.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ'nün insan kaynakları departmanı gibi kullanıldığı öne  sürülen Bursa İş, Kariyer, Eğitim Merkezi Derneği soruşturmasında "Semih"  kod adlı Necati Uysal'ın kişisel veri havuzundaki "Mazi" adlı şifreli dosyaya ele geçirlidi.  Örgütün "insan kaynaklarından sorumlu imamı" olduğu belirtilen  Uysal'ın evinde yapılan aramalarda ele geçirilen USB flash bellek içinde bulunan  söz konusu dosya içinde, kamuya yerleştirildiği belirtilen yaklaşık 15 bin 500  kişinin ismine ulaşıldı.

BÜYÜK DOSYANIN ŞEFRESİ KIRILMAYA ÇALIŞILIYOR 

 Örgüt içinde yapılan değerlendirmede 4 ve 5 puan alarak kamuya  yerleştirildiği belirlenen 500 kişi hakkında işlem yapıldığı, diğerleriyle ilgili  incelemelerin sürdüğü öğrenildi.  Ayrıca, flash bellekte "Mazi"nin yaklaşık 12 katı kadar büyüklükte  olduğu belirtilen ve içinde yine örgüt üyesi isimlerin bulunduğu tahmin edilen  başka bir şifreli dosyanın açılması için Ankara'da çalışmalar sürüyor. Uysal'ın yaptığı listeden yola çıkılarak, diğer illerdeki örgütün  insan kaynaklarından sorumlu imamların isimlerine de ulaşılmaya çalışıldığı  öğrenildi. Necati Uysal'ın "Sena" kod adlı eşi Büşra Uysal'ın da örgüt içi  evlendirmeden sorumlu olduğu belirtildi.  Dosyada adı geçen, kamuya yerleştirilen örgüt üyelerinin, söz konusu  dosyada bazı değişikliklerle kayıt altına alındığı da belirlendi.

Kamuya yerleştirilen kişinin adına babasının, babasının yerine de söz  konusu kişinin adını yazarak kayıt tutan Uysal'ın, kamu personeli olanların cep  telefonu numarasını da operatörden sonraki 7 rakamdan 118 çıkararak ya da  ekleyerek not ettiği ortaya çıktı.

  EV ABİLERİNE PUAN VERİLİYOR 

Öte yandan Necati Uysal'la ilgili konuşan tutuklu rütbeli asker Y.K,  ifadesinde, şifreli dosyada kişilerle ilgili yapılan puanlamanın nasıl  yapıldığını anlattı. Örgüt içinde aktif bir görev alan, sigaraya içmeyen, sevgilisi olmayan  ve istenilen seviyede "ev abiliği" yapanlara en yüksek puan olan 5 verildiğini  belirten Y.K'nin "Yukarıdaki faktörlerin dışında sigara içiyorsa ya da kızlarla  muhabbeti varsa 4 puan veriliyor. Bir puan bunlardan kesilebiliyor." şeklinde  ifade verdiği öğrenildi.

KRİPTO ELEMANLAR 

 Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl  Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün insan kaynakları  yapılanmasına yönelik operasyonda "Mazi" adlı şifreli bir dosya ele geçirmişti. Ekipler, şifresini çözdükleri dosyada isimleri ortaya çıkarılan  kişilere yönelik, Bursa, Ankara, İstanbul, İzmir, Kayseri, Şırnak, Erzincan,  Balıkesir, Mardin, Şanlıurfa, Bingöl, Amasya, Eskişehir, Kocaeli, Çorum, Adana,  Kars, Sakarya, Kahramanmaraş, Malatya, Hakkari, Karabük, Hatay, Tokat, Sivas,  Sinop ve Manisa'da eş zamanlı operasyon düzenlemiş, 44 subay ve astsubay ile bir  doktor ve bir öğretmeni gözaltına almıştı.

 Mahkemeye çıkarılan zanlılardan 39'u tutuklanmış, 7'si adli kontrol  şartıyla serbest bırakılmıştı. Söz konusu kişilerin dördünün örgütün şifreli haberleşme programı  "ByLock"u kullandığı, diğerlerinin isimlerinin ise FETÖ/PDY ile bağlantısı soruşturmayla ortaya çıkarılmıştı. Söz konusu şüphelilerin örgütün "kripto"  elemanları olarak değerlendirildiği öğrenilmişti.

FETÖ'nün insan kaynakları 'MAZİ' harddiski ele geçirildi
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