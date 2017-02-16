Asena Atalay'dan Caner Erkin'e şok

Caner Erkin, Şükran Ovalı'yla evlendi. Asena Atalay'da Caner Erkin'e nafaka ödemedi diye icra başlattı. Şimdi de Caner Erkin'in kendisini kandırdığını ileri sürerek Caner Erkin'in mal varlığına tedbir konulmasını istedi.

Ünlü futbolcu Caner Erkin ve Asena Atalay, geçen yıl ocak ayında İstanbul 2. Aile Mahkemesi'nde anlaşarak boşandı.

6 yaşında çocuğun velayeti de annede kaldı. Mahkeme, tarafların imzaladığı tarihsiz boşanma protokolünü tasdik etti. Ancak Erkin'in 2 Ocak'ta oyuncu Şükran Ovalı ile evlenmesinin ardından Asena Atalay, eski eşine kendisi ve oğlu için nafaka ödemediği iddiasıyla 120 bin ve 461 bin TL'lik 2 icra takibi başlattı.

'KANDIRILDIM' DEDİ



Asena Atalay, Erkin'in tüm mal varlığına tedbir konulması istedi. İstanbul Aile Mahkemesi'ne avukatı Beyza Sındıraç aracılığıyla açtığı dava dosyasında Asena Atalay, kandırıldığını ileri sürdü ve ünlü futbolcunun servetinin yarısını istedi.

Caner'in "Boşandıktan sonra maddi hayatına aynen devam edeceksin" dediğini ileri süren Atalay, ünlü futbolcunun kendisine hediye ettiği Lamborgini Huracan, Porsche Carrera 911 Turbo, beyaz-kırmızı Porsche, beyaz Ferrari, beyaz Mercedes, beyaz Mercedes G otomobili de elinden aldığını belirtti.

Yine Caner'in "Boşandıktan sonra maddi hayatına aynen devam edeceksin" dediğini ileri süren Atalay, ünlü futbolcunun kendisine hediye ettiği İstanbul Beykoz'daki 6 milyon dolarlık cam evi sattığını...

Atalay, ünlü futbolcunun menkul, gayrimenkul ve futbol kulüplerinden alacaklarına ihtiyati tedbir konulmasını istedi.

Atalay, Erkin'in kötü niyetli olarak üzerine kayıtlı tüm mal varlıklarını kendisinden gizlediğini iddia etti.

Caner Erkin'in ihtiyati tedbir talebi konulması istenen varlığı dilekçede şöyle belirtildi.

Şişli'de 2, Balıkesir'in Ayvalık İlçesi'nde 1, Gömeç İlçesi'nde 6 gayrimenkul. 2015 model Porsche, 2014 model 2 Mercedes, 2015 model Bombardier, Mercedes ve Land Rover cip.

Asena Atalay, Caner Erkin'in tüm mal varlığına tedbir konulması istemiyle evlilik birliği içinde edindiği malların paylaşımı için dava açtı.