El Bab'da DEAŞ'ın telsiz görüşmeleri sustu

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK), ‘büyük ölçüde kontrolü sağladığı’ El Bab’da iyice sıkışan terör örgütü DEAŞ, TSK’nın kentin güney kesiminde kurduğu geçici üs bölgesine bombalı araçla saldırdı. Üs bölgesinin, El Bab’ın güneyinde rejim ile TSK destekli Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleri arasında oluşmuş fiili hattın kuzeyinde olduğu öğrenildi.

Bombalı saldırı dün sabah saat 09.10 sıralarında meydana geldi. Üzerlerinde canlı bomba yeleği bulunan 8-10 kişilik DEAŞ’lı grup, bomba yüklü bir araca eşlik ederek üs bölgesine doğru saldırı başlattı. Üssün girişinde nöbet tutan ÖSO mensupları DEAŞ’lı teröristleri yoğun ateş altına aldı, 8 DEAŞ’lı öldürüldü. Bombalı aracın içinde bulunan 2 terörist aracı patlattı.

TEMİZLİK SÜRÜYOR

Patlamada 7 ÖSO mensubu yaşamını yitirdi. Bombalı araç Türk askerinin bulunduğu noktadan uzakta patladığı için TSK’dan şehit düşen veya yaralanan olmadı. Harekâtın bir başka bölgesinde ise ‘Kirpi’ tipi zırhlı aracın devrilmesi sonucu 3 Mehmetçik hafif yaralandı. Kentin güney kesiminde canlı bomba eylemi düzenlemek isteyen 2 DEAŞ’lı da etkisiz hale getirildi. Fırat Kalkanı Harekâtı başladığından bu yana ÖSO’nun 469 kayıp verdiği, 1712’sinin de yaralandığı öğrenildi. Askeri kaynaklar, El Bab merkezinde DEAŞ’tan ele geçirilen bölgelerde, mayın ve el yapımı patlayıcıların temizlenmesinin devam ettiğini söyledi. El Bab’da kontrol sağlandıkça örgütün havan ve füze atışlarının azaldığı, telsizlerinin sustuğu bildirildi. TSK mayın timleri aramalarını özellikle kent içindeki tünellerde yoğunlaştırdı.

17 DEAŞ’LI ÖLÜ

FIRAT Kalkanı Harekâtı kapsamında dün sabah saat 07.00’ye kadar El Bab ve civarında Türk savaş uçakları 30 hedefi imha etti. Karadan yapılan topçu atışlarıyla da 194 DEAŞ hedefi ateş altına alındı. Karadan ve havadan yapılan taarruzlarda da 17 DEAŞ’lı teröristin öldürüldüğü bildirildi.