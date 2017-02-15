AK Partili üyeler karar aldı Zabıta silahlanıyor

Evrensel'den Eren Ergine'nin haberine göre Esenyurt Belediyesi’nin 9 Şubat Perşembe günü yaptığı meclis toplantısından zabıta personelinin silahlandırılması kararı çıktı. Aralarında MP5 otomatik silahların da olduğu 20 adet silahın alınmasını öngören madde CHP’li grubun reddetmesine rağmen AKP’li meclis üyelerinin oylarıyla kabul edildi. Silah kullanma yetkisi olmayan zabıta personelinin silahlandırılmasına dair meclisten geçen karar CHP ve AKP’li üyeler arasında tartışmalara neden oldu. 5933 sayılı belediye kanunundaki zabıta personeline dair yönetmelik ise şöyle:

‘’Belediye zabıta teşkilâtının çalışma usûl ve esasları, çalışanların görev ve yetkileri, memurluğa alınması için taşımaları gereken nitelikler, alacakları meslek içi eğitim, görevde yükselme, meslekten çıkarılma, giyecekleri kıyafet ve savunma amaçlı olarak kullanacakları aletler ile zabıta teşkilâtında hizmet gereklerine göre oluşturulacak birimler, İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.’’

Başka yerde örneği olmayan bu uygulamayı AKP’liler son yayınlanan Kanun Hükmünde Kararnameyi referans alarak savundu.

‘ZABITA’NIN SİLAHLANMA YETKİSİ YOKTUR!’

Tartışmaları değerlendiren CHP Grup Sözcüsü Yavuz İren grup olarak karara neden itiraz ettiklerini gazetemize anlattı. İren ‘’Öncelikle belediyelerin 5993 sayılı belediyeler kanununa göre zabıtanın silahlanma yetkisi yoktur. Bir diğer itiraz ettiğimiz nokta ise zabıta personeli eğer silah kullanmaya başlarsa sürekli vatandaşlarla yüz yüze olmalarından kaynaklı büyük sıkıntılara yol açabilirler. Çünkü mal canın yongasıdır düşüncesiyle hareket eder bizim insanımız, örneğin seyyar satıcılar, pazarcılar veya herhangi bir işyeri olan şahıs zabıta malına el koymaya kalktığında müdahale edeceklerdir. O sürtüşme esnasında ise zabıta silah çektiğinde birçok insanın ölmesine yaralanmasına neden olacaktır’’ dedi.