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Trump, Netanyahu'ya İnşaatları durdurun dedi, İsrail şokta

Trump, Netanyahu'ya İnşaatları durdurun dedi, İsrail şokta
15 Şubat 2017 Çarşamba 21:17:06

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ABD Başkanı Donald Trump, göreve gelmesinin ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ilk kez bir araya geldi. Trump, Netanyahu'ya "yeni yerleşim yerleri inşasını biraz durdurması" gerektiğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, göreve gelmesinin ardından liderlerle bir araya gelmeye devam ediyor. Trump, daha önce telefon görüşmeleri yapan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ilk kez yüz yüze görüşme için bir araya geldi. Trump, Netanyahu'yu Beyaz Saray'ın kapısında karşıladı. Yapılacak ikili görüşmenin Orta Doğu politikaları ile ilgili olması bekleniyor.

YENİ YERLEŞİM YERLERİ YAPMAYI 'BİRAZ' DURDURUN

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun  "yeni yerleşim yerleri inşasını biraz durdurması" gerektiğini söyledi.

İKİ VEYA TEK DEVLETLİ ÇÖZÜM

İsrail ve Flilistin arasındaki krizden de bahseden Trump: "İki tarafın da anlaştığı her ne ise ona  uyarım. İki çözümden (İki devletli veya tek devletli) herhangi biri olabilir. İki  devletli çözümün daha iyi olacağını düşünüyordum; ama eğer İsrail ve Filistin  mutlu olacaksa onların tercihi ne ise ben de onu kabul ederim." dedi.

Trump Netanyahu'ya İnşaatları durdurun dedi İsrail şokta
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