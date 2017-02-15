Trump, Netanyahu'ya İnşaatları durdurun dedi, İsrail şokta

ABD Başkanı Donald Trump, göreve gelmesinin ardından liderlerle bir araya gelmeye devam ediyor. Trump, daha önce telefon görüşmeleri yapan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ilk kez yüz yüze görüşme için bir araya geldi. Trump, Netanyahu'yu Beyaz Saray'ın kapısında karşıladı. Yapılacak ikili görüşmenin Orta Doğu politikaları ile ilgili olması bekleniyor.

YENİ YERLEŞİM YERLERİ YAPMAYI 'BİRAZ' DURDURUN

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "yeni yerleşim yerleri inşasını biraz durdurması" gerektiğini söyledi.

İKİ VEYA TEK DEVLETLİ ÇÖZÜM

İsrail ve Flilistin arasındaki krizden de bahseden Trump: "İki tarafın da anlaştığı her ne ise ona uyarım. İki çözümden (İki devletli veya tek devletli) herhangi biri olabilir. İki devletli çözümün daha iyi olacağını düşünüyordum; ama eğer İsrail ve Filistin mutlu olacaksa onların tercihi ne ise ben de onu kabul ederim." dedi.