ABD, NATO'ya desteğimizi çekeceğiz

ABD Savunma Bakanı James Matis, katıldığı ilk NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nda, ittifak üyelerini savunma harcamalarını artırmaları konusunda uyardı. Toplantıda yaptığı konuşmanın metnine göre, Mattis, NATO'nun, her üyenin ülke ekonomisinin yüzde 2'sini savunmaya harcamasına ilişkin planın gereğini yerine getireceği bir tarih belirlenmesini istedi.

"ÇOCUKLARINIZIN GELECEKTEKİ GÜVENLİĞİNE, SİZDEN DAHA FAZLA ÖNEM VEREMEYİZ"

Bunun Washington'daki "siyasi gerçeklik" temelinde "adil bir talep" olduğunu söyleyen Mattis, "Amerikalı vergi mükellefleri, Batı'nın değerlerini savunmak için artık orantısız bir payı üstlenemez. Amerikalılar, sizin çocuklarınızın gelecekteki güvenliğine, sizden daha fazla önem veremez. Askeri anlamda hazır olmaya önem vermemek, kendimize, ittifaka ve şimdi açıkça tehlike altında olan ve bize miras kalan özgürlüklere saygı konusunda eksikliği gösteriyor." dedi.

"TAAHHÜTLERİMİZİ AZALTTIĞIMIZI GÖRMEK İSTEMİYORSANIZ..."

İttifak üyelerine, halkının somut talepleri ve ABD'deki siyasi gerçekliğe ilişkin net bir fotoğrafı ortaya koyma borcu olduğunu söyleyen Mattis, "ABD sorumluluklarını yerine getirecek. Ancak halklarınız ABD'nin ittifaka olan taahhütlerini azalttığını görmek istemiyorsa her bir başkentin ortak savunmamıza verdiği desteği göstermesi gerekiyor." şeklinde konuştu.

Bazı ittifak üyelerinin, Rusya'nın Ukrayna toprağı Kırım'ı ilhak etmesi ve DEAŞ'ın Suriye ve Irak topraklarını ele geçirmesi karşısında, "olanları inkar eden bir yaklaşımla yüzlerini başka yöne çevirdiğini" kaydeden Mattis, "Doğu ve güneyden gelen tehlikelere rağmen, NATO'nun karşılık verme gücündeki boşlukları doldurmada veya adaptasyonda başarısız olduk." ifadesini kullandı.