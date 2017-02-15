İran-ABD savaşı animasyon filmde! Füzeler savaş gemisini vuruyor

ABD ve İran arasında kısa süren bir sessizliğin ardından kılıçların çekildiği şu günlerde, İranlılar daha önce eşi görülmemiş bir film izlemeye hazırlanıyor.

Sinema salonlarında gösterime girecek animasyon film, İran Devrim Muhafızları'yla ABD donanması arasındaki savaşı anlatıyor.

Körfez Savaşı II isimli filmin yönetmeni Ferhad Azima, yapımı dört yıl süren filmin vizyon tarihinin Beyaz Saray'a 'savaş kışkırtıcısı' yeni bir başkanın oturduğu günlere rastlamasını dikkat çekici buluyor.

Reuters haber ajansına telefonla konuşan Azima, "Eğer İran'a saldırırlarsa nasıl bir bozguna uğrayacaklarını umarım bu film Trump'a gösterir" ifadesini kullanıyor.

'Gemi balıklar için akvaryuma dönüşüyor'

88 dakikalık film Amerikan askerlerinin İran'ın nükleer reaktörlerine saldırısıyla açılıyor. Ardından körfezdeki ABD donanma birlikleri ülkenin stratejik noktalarını ele geçiriyor.

Tüm bu gelişmeler yaşanırken İran ordusu harekete geçiyor ve Amerikan savaş gemisine balistik füzeler fırlatıyor.

Yönetmen Azima, "Hepsi batıyor ve film bittiğinde Amerikan gemisi deniz altındaki balıklar için bir akvaryuma dönüşüyor" diyor.

Hollywood'a yanıt

35 yaşındaki yönetmen, "Hollywood İran karşıtı çok sayıda film üretti, ABD askerlerinin ülkemizi zaptettiği birçok bilgisayar oyunu var. Biz filmi bu propagandalara yanıt olarak yaptık" sözleriyle Körfez Savaşı II'nin macerasını anlatıyor.

Barack Obama yönetiminin imzaladığı nükleer anlaşmayı çöp olarak niteleyen ABD Başkanı Donald Trump, dört haftayı dolduran başkanlığı boyunca ilk yaptırımları İran'a uyguladı.

Trump: İran bir numaralı terörist devlet

Tahran yönetiminin balistik füze denemesiyle bir anda gerilen ilişkilerde, Trump savaş dahil tüm seçeneklerin masada olduğunu açıkça söyledi, 'İran bir numaralı terörist devlet' dedi.

Reuters haber ajansı, geçen hafta Trump yönetiminin Devrim Muhafızları’nı 'terör örgütü' olarak tanımlamanın önünü açan bir teklif üzerine görüşmeler yürüttüğünü üst düzey bir diplomata dayandırarak dünyaya geçti. Haberde, Trump’ın hazırlanan teklifi kabul edip etmeyeceğinin belirsiz olduğu da vurgulandı.

Devrim Muhafızları, yıllardır uluslararası ambargoya maruz kalan İran’da, inşaat, enerji gibi önemli sektörlerde önemli ihalelerin büyük kısmını tekelinde bulundururken, ülkedeki en önemli ekonomik ve askeri güç olarak biliniyor.

ABD, halen Devrim Muhafızları’na bağlı birçok kişi ve kuruluşa ambargo uygularken, ABD Hazine Bakanlığı, 2007 yılında Devrim Muhafızları’na bağlı Kudüs Güçlerini 'teröre destek veren örgüt' olarak nitelemişti. Söz konusu teklifin kabul edilmesi durumunda şu anda uygulanan yaptırımların daha da güçleneceği ifade ediliyor.

Washington nükleer anlaşmanın rafa kaldırılmasını gündeme getirse de anlaşmada imzası bulunan ülkelerden Rusya buna karşı çıkıyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı İran’ın 2015’te imzalanan nükleer anlaşmadan çekilme ihtimalini 'felaket' olarak niteliyor.

İran ile P5+1 ülkeleri arasında Viyana’da imzalanan anlaşma Ekim 2015’te yürürlüğe girmişti.