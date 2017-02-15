Rusya yüzen tanklarıyla ABD'ye gözdağı verdi

Soğuk Savaş'tan bu yana ilk kez ABD askerlerinin Rusya sınırına gelmesiyle başlayan gerilimde, Moskova karada ve denizde ilerleyebilen tanklarıyla gösteri yaptı.

Ukrayna sınırına yakın olduğu tahmin edilen sahilde gerçekleşen tatbikatta, savaş gemisinden suya bırakılan tanklar denizde ilerliyor ve karaya çıkıyor.

Görüntüleri Rusya Savunma Bakanlığı paylaştı. Hava dışında her yerde ilerleyebilen Rusya'nın yeni nesil tankları, 45 kilometre hız yapabiliyor.

Moskova, hem NATO üyeleri hem de Ukrayna ile son haftalarda gerilim yaşıyor. Rusya lideri Vladimir Putin, geçen hafta hava kuvvetlerine savaşa hazır olmaları emrini vermişti.

Rusya, beklendiği gibi dev sevkiyata öfkeli. Gerilimin başlaması ise, geçen yılın ortasında İngiltere'nin Rusya sınırına asker göndereceğini açıklaması oldu.

Londra yönetiminin savaş uçaklarının da içinde bulunduğu askeri gücün Romanya ve Estonya'ya yerleşeceğini açıklaması üzerine, Putin NATO'ya karşılık vereceklerini duyurmuştu. Putin, Rusya ile kara sınırı olmayan ve Avrupa'nın ortasında yer alan Kaliningrad'a S-300 ve İskender füze sistemlerini yerleştirmişti. Rusya ayrıca Polonya sınırına da askeri yığınak yapmış durumda.

ABD ASKERLERİ KARADENİZ KIYISINDA

ABD askerleri ve tankları, dün itibariyle Romanya'daki üsse konuşlandı. Polonya ve Litvanya'dan sonra Romanya'ya gelen ABD birlikleri, Karadeniz kıyısındaki Mihail Kogalniceanu Hava Üssü'nde.

Reuters haber ajansı, vagonlara yüklenmiş onlarca M1 Abrams ABD tankı ve askerlerin ilk fotoğraflarını servis etti.

80'den fazla tank ve zırhlı araç ile yaklaşık 4 bin ABD askeri, Ocak ayının ortasından bu yana Avrupa'da. Avrupa'ya yığılan ABD silahı 2 bin 800. Bu rakam içinde 87 Abrams M1A1 tank, yüzlerce zırhlı araç, 20 Paladin kundak motorlu obüs, 136 Bradley savaş aracı da var.

NATO'nun diğer üyeleri İngiltere, Kanada ve Almanya da Avrupa'nın doğusuna 1000'er asker göndermiş durumda. Söz konusu birlikler, bu ay Polonya, Baltık ülkeleri, Bulgaristan ve Romanya'ya konuşlandırılacak. Batılı ülkeler, Rusya sınırında dev tatbikatlar yapacak.