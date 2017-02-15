Erdoğan Referandum Mitinglerine başlıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, körfez ülkelerini ziyaretini tamamlar tamamlamaz referandum için sahaya iniyor. Hafta sonu 5 ile gitmesi beklenen Cumhurbaşkanı'nın ilk durağı Kahramanmaraş olacak.

Anayasa değişiklik teklifini onaylamada Mersin ve Aksaray'a giden Erdoğan'ın, teklifi onayladıktan sonra ise ziyaretlerine hız vermesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üç günde beş ziyaret gerçekleştirmesi planlanıyor.

Habertürk'ün haberine göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan körfez ülkeleri ziyaretini tamamlar tamamlamaz sahaya inecek. İlk durak cuma günü Kurtuluş Savaşı'nda işgale direnişi nedeniyle İstiklal Madalyası sahibi olan Kahramanmaraş olacak. Kahramanmaraş'ı, Malatya, Elazığ, Gaziantep ve adıyaman takip edecek.

Erdoğan'ın başta büyükşehirler olmak üzere en az 30 ile gitmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini anlatacak olan Erdoğan, "tek adamlık" eleştirilerine de yanıt verecek. İlk adımın 2007 referandumu ile atıldığını, devamının 2010'daki cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesi ile geldiğini söyleyecek Erdoğan, yapılan değişiklikle bu adımının tamamlanacağını anlatacak.

"HAYIR"I DA ANLATACAK

Cumhurbaşkanı "Evet" için destek isteyecek ama konuşmasında "Hayır"ı da anlatacak, kimlerin, neden "Hayır" dediğini vurgulayacak, güven ve istikrar vurgusu yapacak.

Başbakanlığı döneminde Türkiye için yapılanları sıralayacak olan Erdoğan, bu hizmetlerin devam edeceğini halka anlatacak.