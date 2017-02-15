Devlet 60 Bin kişiyi işe alacak

46 BİN 500 KİŞİ İSTİHDAM EDİLECEK

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, 2017 yılında 16 bin 500 sağlık personeli, 13 bin doktor ve 17 bin şirket personeli istihdam edileceğini açıkladı



Akdağ yaptığı açıklamad "Maliye Bakanlığımız ile yaptığımız görüşmelerde 16 bin 500 kişi için anlaşmış durumdayız, 2017 yılı için. 16 bin 500'ün üstüne eklemek istiyorum. Çünkü yeni hastaneler yapıyoruz, yoğun bakımlarımızı düzenliyoruz. 3 bin 900'ü hemen önümüzdeki ay alım işlemini tamamlayacağız. Kalan kısmını da yıl içerisinde. 16 bin 500 kişinin içinde doktorlar yok. Çünkü doktorlar Maliye Bakanlığı ile istihdam edilmiyor. Aşağı yukarı 13 bin doktor istihdam edeceğimizi düşünüyoruz. Tahminen 17 bin civarında da şirket çalışanı istihdam edeceğiz. Sağlık meslek liseleri ve sağlık bölümünden üniversite mezunu var. Doğrusu biz hem hakkaniyet açısından daha uzun süreli eğitim alma açısından üniversite mezunlarına ağırlık vereceğiz. Lise mezunlarını da istihdam etmeye çalışacağız" dedi.

10 BİNDEN FAZLA HAKİM VE SAVCI

Adalet Bakanlığı tarafından hakim ve savcı başta olmak üzere bu yıl içerisinde 10 binden fazla personel alımı yapılması planlanıyor. 3500 hakim ve savcı alımına ilişkin sınav süreci devam ederken, 3 haziranda ÖSYM tarafından yapılacak sınavla ilave 2750 hakim ve savcı alımı daha yapılacak.

3 BİN İNFAZ KORUMA MEMURU

Bakanlık 810 icra katibi alımına ilişkin ilana çıkarken, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından uzman erbaşlıktan ayrılanlar arasından 3000 infaz koruma memuru alımına ilişkin sınav süreçlerinin tamamlandığı ve atamalarının yakında yapılacağı belirtildi.

EN AZ 5 BİN ZABIT KATİBİ

Ayrıca Bakanlığın, adliyelerin zabit katibi ve mübaşir ihtiyacını gidermek için yıl içerisinde en az 5 bin zabıt katibi, infaz koruma mübaşir ve şoför alımı alım yapmayı planladı��ı belirtildi.

BAKAN BOZDAĞ AÇIKLAMIŞTI

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 2017 yılında hakim ve savcı ile adliye personeli alımı yapılacağını açıklamıştı. Adalet Bakanlığı, 3 Haziran'da ÖSYM tarafından yapılacak sınav ile 2750 hakim ve savcı almayı da planlıyor. 3 Haziran'daki sınavda 2000 hakim ve savcı hukuk fakültesi mezunlarından 750'si ise avukatlar arasından alınacak. Bakanlığın, yıl sonuna doğru hakim ve savcı alımına ilişkin bir sınav daha yapabileceği öğrenildi.