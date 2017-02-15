Kuzey Kore liderinin kardeşini öldürenin kimliği belirlendi

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un üvey kardeşi Kim Jong-nam'ı Malezya'da öldüren kadınlardan biri, Kuala Lumpur Havalimanı'nda tutuklandı. Polis, tutuklandığı sırada yalnız olan kadının yanında Vietnam seyahat belgeleri taşıdığını açıkladı.

Malezya basını, polisin açıklamasından dakikalar önce Kuala Lumpur Havaalanı güvenlik kamerası görüntülerini yayınladı.

Görüntülerdeki kadının üstündeki beyaz tişörtte LOL yazısı seçiliyor. Yerel basın, kadının havaalanında taksi beklerken kameraya yakalandığını aktarıyor.

Havaalanında Macau'ya gitmek için uçak bekleyen 45 yaşındaki Kim, yüzüne sıvı içiren bir bez parçası tutularak öldürülmüştü. Malezya polisi, "Bir kadın arkadan yaklaştı ve bir sıvıya batırılmış bez parçasıyla yüzünü kapattı. Bunun ardından gözleri yanan kurban havaalanı resepsiyonundan yardım aldı. Hemen ardından da kaldırıldığı Putrajaya Hastanesi'nde hayatını kaybetti" açıklamasını yapmıştı.

OLAĞAN ŞÜPHELİ PYONGYANG

İngiliz Financial Times gazetesi, Kim'in güç savaşı nedeniyle Pyongyang tarafından öldürülmüş olabileceğine ilişkin iddiaları bugün sayfasına taşımıştı. Gazete "Kim Jong-nam bir zamanlar babaları Kim Jong-il'in varisi olarak görülüyordu ancak sahte bir pasaportla Disneyland'a giderken Tokyo'da gözaltına alınınca gözden düştü" dedi.

ESKİ LİDERİN EVLİLİK DIŞI İLİŞKİSİNDEN DOĞDU

Kim Jong-nam, Kuzey Kore'nin eski lideri Kim Jong-il ile Güney Koreli oyuncu Sung Hae-rim'in evlilik dışı ilişkilerinden dünyaya gelmişti.

Eniştesi öldürüldükten sonra yurt dışına kaçan Kim Jong-nam, Pyongyang yönetimine muhalif isimlerden biriydi. Kuzey Kore'deki rejimi 'şaka gibi' sözleriyle tanımlayan Kim, yönetimin dış dünyaya fıkra gibi geldiğini söylemişti.

Bir zamanlar ülkenin en önemli ikinci ismi olarak görülen Kim Jong-un'un eniştesi, önce Komünist Parti'den atılmış ardından da idam edilmişti.

Malezya, Kuzey Kore ile doğrudan ilişkisi olan birkaç ülkeden biri. İki ülkenin vatandaşları, vizesiz seyahat edebiliyor.