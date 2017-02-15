ABD; Gülen bizim korumamızda değil

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki telefon görüşmesinin ardından FETÖ elebaşı Gülen'in iadesi için çalışmalar yeni boyut kazandı. Gülen'in tutuklanması ve iadesini isteyen Türkiye'ye, ABD makamlarından ağustos ayından beri haber gelmemişti.

Trump'ın koltuğa oturmasından itibaren iade süreci için yeni girişimlerde bulunuldu. CIA Başkanı'nı Mike Pompeo'nun, Ankara ziyaretinde Gülen'in iade süreci masaya yatırıldı ve bilgiler Trump'a iletildi.

"GÜLEN ARTIK AMERİKA'NIN KORUMASINDA DEĞİL"

Yaşanan bu gelişmelerden sonra, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türk danışmanı Sal Saygın Şimşek Gülen'in iade süreci hakkında konuştu. Şimşek, "Gülen artık Amerika'nın korumasında değil. Donald Trump'ın başkan seçilmesiyle artık Gülen üzerindeki koruma kalkanı kalkmıştır. (Akşam)