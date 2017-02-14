Yunanistanlı Çiftçiler Ayaklandı, Yolları kapadı

Ekonomik sıkıntılar çeken Yunan çiftçiler, hükümetin kemer sıkma önlemlerine karşı başkent Atina'da gösteri düzenledi. Çiftçi sendikalarının çağrısıyla bir araya gelen yaklaşık 3 bin gösterici, başkent Atina'daki Kırsal Kalkınma ve Gıda Bakanlığı'nın bulunduğu Vathis Meydanı'nda toplandı.

Buradan polis eşliğinde Sintagma Meydanı'na yürüyen göstericiler, kemer sıkma önlemleri kapsamındaki vergi ve sosyal güvenlik payı artışlarına karşı sloganlar attı.

Bir grup çiftçi ise tepkilerini, kamyonetleriyle taşıdıkları lahanaları halka dağıtarak gösterdi. Yaklaşık 3 saat süren gösteri olaysız bir şekilde sona erdi.

Protestocu çiftçi Dimitris Gatanos, uygulanan kemer sıkma tedbirleri nedeniyle gelirlerinin hızla düştüğünü belirterek, "Bu gidişle hapsi boylayacağız. Bu vergileri ödemeye niyetimiz yok. Onları, devletten çalan milletvekilleri ödesin" dedi.

Öte yandan, çiftçi temsilcilerinin Çarşamba günü Tarım Bakanı Vangelis Apostolou ve Başbakan Yardımcısı Yannis Dragasakis'le bir araya gelmesi bekleniyor.

Son dönemde Yunanistan'da çiftçiler yeni yılda yürürlüğe giren vergi artışları nedeniyle gösterilerini artırdı.

Yunan çiftçiler, hükümete tepkilerini sıklıkla traktörleriyle otobanları ve sınır kapılarını kapatarak gösteriyor.