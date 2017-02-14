Dünya'nın en kirli 10 Şehrinin 8'i Türkiye'de

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) PM 2,5 verilerine (çapı 2,5 mikron ve altında olan partikül madde) dayanarak yaptığı çalışmaya göre dünyanın en kirli şehirleri Hindistan ve Çin’de yer alıyor.

Avrupa’da ise hava kirliliği konusunda Türkiye’deki kentler ön plana çıkıyor. Kıtada hava kirliliğinin en çok yaşandığı ilk 10 kent arasında, Türkiye’den 8 kent yer alıyor. Avrupa’daki havası en kirli 2. şehir Bartın, 3 şehir ise Hakkari. Bu şehirleri, Gaziantep, Siirt, Afyon, Karaman, Iğdır ve Isparta izliyor.

İlk ona giren diğer kentler ise Makedonya’daki Tetevo ile Bosna Hersek’teki Tuzla şehri.

WHO'ya göre PM 2.5’in yıllık ortalamasının 10 μg/m3 daha yüksek olması solunum, dolaşım ve sinir sistemi üzerinde kalıcı hasarlar bırakıyor.

WHO verilerine göre, İstanbul’da ise PM 2.5 yıllık ortalaması 33 μg/m3 seviyesinde seyrederek, kent sakinlerinin yaşam kalitesini olumsuz etkiliyor.