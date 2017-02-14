Kuzey Kore Liderinin kardeşi öldürüldü

Adının açıklanmasını istemeyen üst düzey Malezyalı yetkili, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un üvey ağabeyi Kim Jong Nam'ın Kuala Lumpur Havalimanı'nda saldırıya uğradığını ve hayatını kaybettiğini söyledi. Yetkili, Kim'e alışveriş alanında spreyle saldırı düzenlendiğini ve Kim'in danışma merkezinden yardım istediğini aktardı. Kim'e ilk müdahalenin havalimanındaki klinikte yapıldığını belirten yetkili, Kim'in hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybettiğini ifade etti. Malezyalı yetkili, Kim'in sağlık görevlilerine, kendisine kimyasal bir spreyle saldırıldığını söylediğini dile getirdi.

Bölge polis amiri Abdul Aziz Ali ise Kim'in havalimanında Çin Halk Cumhuriyeti'ne bağlı Makao uçağını beklediğini ifade etti.

Kuzey Kore'nin eski lideri Kim Jong-il ile Güney Koreli oyuncu Sung Hae-rim'in evlilik dışı ilişkilerinden dünyaya gelen Kim Jong Nam, herhangi bir resmi unvanı olmaksızın yurt dışında yaşıyordu.

Yonhap ajansının adının açıklanmasını istemeyen bir hükümet yetkilisine dayandırdığı haberinde, Kim'in üvey ağabeyi Kim Jong-nam'ın, Malezya'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybettiği belirtilmişti.

Merkezi Güney Kore'de bulunan Chosun TV kanalı ise, kimliği belirlenemeyen iki kadın ajanın, Malezya'daki bir havaalanında Kim Jong Nam'a zehirli iğneyle suikast düzenlediğini ileri sürmüştü. Kadınların olay yerinden kaçtığı iddia edilmişti.

Kaynak: AA