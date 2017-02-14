Trump'u Tutuklayın

ABD'li muhalif yönetmen Michael Moore, Donald Trump'ın eski ulusal güvenlik danışmanının yasadışı Rusya görüşmeleri nedeniyle, Trump'ın tutuklanması gerektiğini söyledi.

Trump'ın göreve başlamasından önce Rusya'nın Washington Büyükelçisi ile "yaptırımlar" konusunu görüştüğü iddia edilen Michael Flynn üzerinde büyük bir baskı oluştu.

Yalnızca Rusya bağlantısı nedeniyle değil, Başkan Yardımcısı Mike Pence ile Başkan Trump'ı "yanlış yönlendirdiği" için de topun ağzına gelen Flynn, bugün görevinden istifa etmişti.

Yönetmen Moore ise, Flynn'in yalnız başına, Trump'ın haberi olmadan hareket etmesinin mümkün olmadığını söyledi.

'PUTİN'İN FİNOSUNUN FİNOSU'

Twitter hesabından "Hadi çok açık olalım. Flynn Rus görüşmelerini kendi başına yapmaz. Bunu yapması için yönlendirildi. Onları rahatlatması söylendi. Trump'ı tutuklayın" yazan Moore, Flynn'in "Ulusal Güvenlik Danışmanı" olarak Trump tarafından görevlendirildiğini söyledi.

Flynn için "Putin'in finosunun finosu" diyen Moore, Trump'ı kastederek, "Amerika güvende hissediyor musun, hepimizi öldürecek" dedi.