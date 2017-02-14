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Başbakan Binali Yıldırım, CHP akıllandı

Başbakan Binali Yıldırım, CHP akıllandı
14 Şubat 2017 Salı 17:45:16

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CHP'nin Anayasa mahkemesine gitmemesine, Başbakan Binali Yıldırım'dan farklı bir tepki geldi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Anayasa değişiklik teklifiyle ilgili Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) gitmeyeceklerini açıklayarak, "Halkın iradesiyle korunamayan bir egemenliğin başka hiçbir güçle korunması mümkün değildir. Sandıkta kararın verileceği 16 Nisan'a kadar önümüzdeki 60 günü milletin hakemliğine emanet edeceğiz. Söz konusu olan milletin egemenliğiyse bu konuda asıl yüce divan, halkın ve milletin divanıdır. İşte bunun için Anayasa Mahkemesi'ne gitmeyeceğiz, başvurmayacağız. Biz, CHP olarak bu milletin ferasetine güveniyorum. Son söz, milletin divanıdır" demişti.

Başbakan yıldırım bu kararın üzerine "CHP Anayasa mahkemesinden bir sonuç çıkmayacağını anlamış olmalı." dedi

Başbakan Binali Yıldırım BAŞBAKAN BİNALİ YILDIRIM CHP akıllandı
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