Başbakan Binali Yıldırım, CHP akıllandı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Anayasa değişiklik teklifiyle ilgili Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) gitmeyeceklerini açıklayarak, "Halkın iradesiyle korunamayan bir egemenliğin başka hiçbir güçle korunması mümkün değildir. Sandıkta kararın verileceği 16 Nisan'a kadar önümüzdeki 60 günü milletin hakemliğine emanet edeceğiz. Söz konusu olan milletin egemenliğiyse bu konuda asıl yüce divan, halkın ve milletin divanıdır. İşte bunun için Anayasa Mahkemesi'ne gitmeyeceğiz, başvurmayacağız. Biz, CHP olarak bu milletin ferasetine güveniyorum. Son söz, milletin divanıdır" demişti.

Başbakan yıldırım bu kararın üzerine "CHP Anayasa mahkemesinden bir sonuç çıkmayacağını anlamış olmalı." dedi