Opel Fransızlara mı gidiyor

Otomobil dünyasında ilginç şeyler oluyor. 2017 Cenevre otomobil fuarında tanıtılacak yeni modeller için nefesini tutan otomobilseverler sürpriz bir haberle kendilerine geldi. General Motors'un Avrupalı markalarının PSA grubuna satılma olasılığı olduğunu belirten Reuters temelli haberde görüşmelerin ileri aşamada olduğu belirtiliyor. PSA grubu, Citroen, Peugeot ve DS markalarının güncel sahibi konumunda.

Fransız grubun yetkililerinden biri bu bilgiyi Reuters'e doğruladı. Gelen bilgilerden ilki General Motors'un PSA ile ortaklığını güçlendirici çalışma içerisinde olduğu belirtildi. Bertrand Blaise, kaynağımıza, "Opel ile hâlihazırda devam etmekte olan proje ortaklığımızı geliştirmek istiyoruz." şeklinde demeç verdi ve daha fazla yorum yapmaktan kaçındı.

Reuters konu ile ilgili Opel'e de ulaştı fakat Alman firmadan herhangi bir açıklama gelmedi. PSA'da %14 hissesi bulunan Fransız hükumeti ve aynı oranda pay sahibi olan Peugeot ailesi de şimdilik sessiz kalmayı tercih etti. Şu sıralar Opel ve PSA grubu bazı SUV modeller üzerinde ortak çalışma yürütüyor. Bu araçlar Crossland X, 3008, 5008 ve yakında tanıtılacak olan Grandland X modellerini içeriyor.

Evercore ISI'da bir analist olan George Galliers, "GM'in, senelerdir para kazanamayan Opel'i neden satmak isteyeceğini anlıyorum fakat Peugeot'nun, General Motors'un payını almak istemesini pek anlamıyorum. Bu satın alma işlemi kendilerine Almanya gibi otomobil üretiminin en pahalı olduğu ülkelerden birisine giriş sağlarken aşırı kapasite gibi problemler doğruracaktır." şeklinde konuştu.

Bu, PSA'nın diğer firmalarla birleşme haberlerinden ilki değil. 2015 yılında kulağımıza gelen dedikodular, firmanın Fiat Chrysler Automobiles ile birleşeceğini söylemişti. Bundan birkaç ay önceyse GM, FCA'in potansiyel partneri olarak ortaya çıkmıştı.

Konu ile ilgili daha fazla bilgi önümüzdeki günlerde bizlerle olacaktır, bu nedenle takipte kalmaya devam edin.