Galatasaray'ın Yeni Teknik Direktörü Igor Tudor oldu





Saat 14:00'teki Yöneti Kurulu toplantısı öncesinde Karabükspor Teknik Direktörü Igor Tudor'in şartlarını öğrenip yönetime sunmak isteyen Sportif AŞ idarecileri, Hırvat teknik adamın menajeriyle bir araya geldi. Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün, Igor Tudor'un menajeri ve kendisi ile 1.5 yıllığına anlaşma sağladı.

BAŞKAN TANKUT'TAN SERT AÇIKLAMA

Galatasaray ile 1.5 yıllık anlaşmaya varan Igor Tudor Karabükspor'un tepkisini çekti... Karabükspor Başkanı Ferudun Tankut yaptığı açıklamada, Galatasaray'ın teknik direktörleri Igor Tudor ile anlaştığı yönündeki haberleri basından takip ettiklerini, kendilerine gelen bir şey olmadığını söyledi. Tankut sert ifadeler kullanarak; ""Antalya maçı öncesinde bombalandık" ifadesini kulllandı. "Kesinlikle tasvip etmiyorum, Galatasaray Yönetimi yaptığı bu davranış ile uzun yıllar töhmet altında kalacaktır"

"RESMEN İHANET BUNUN ADI"

"Bize ne Galatasaray'dan ne de hocamızdan herhangi bir şey gelmedi. Haberleri tamamen basından alıyoruz. Galatasaray camiasını tenzi ediyorum ama Galatasaray yönetimi böyle bir hareket içerisinde bulunursa bu etik olmaz. Tudor da böyle bir hareket içerisinde bulunursa onun için de etik olmaz. Resmen ihanet bunun adı. Antalya maçı öncesinde bombalandık. Igor bundan sonra beni ararsa da açmam telefonu. B planımız yoktu, çünkü beklediğimiz bir durum değildi. Kesinlikle tasvip etmiyorum, Galatasaray Yönetimi yaptığı bu davranış ile uzun yıllar töhmet altında kalacaktır. Tüm Anadolu takımlarına karşı yapılan ahlaksız bir durum var ortada. Bizi arayan olmadı, ilgili yerlere başvuracağım, TFF'ye başvuracağım. Bu şekildeki görüşmeler Anadolu takımına yapılan bir haksızlık olur. Bizim başarımızı gölgelemeye çalışılan hareketler olarak değerlendiririz. Bu Anadolu takımı olarak bize yapılan bir haksızlıktır. Hoca da Galatasaray Yönetimi de ahlaki çöküntü içinde"



Galatasaray resmi internet sitesinde Galatasaray Kulübü Futbol Takımı'nın idari ve teknik kadro bölümüne girildiğinde 'Sayfa Bulunamadı' hatası veriyor.

Igor Tudor kimdir?

Igor Tudor (d. 16 Nisan 1978, Split), Hırvat futbolcu ve teknik direktör. Süper Lig takımlarından Kardemir Karabükspor'un teknik direktörlüğünü yapmaktadaydı. Bugün ise Igor Tudor'ın Galatasaray ile anlaşmaya vardığı açıklandı.

1995 yılında Hajduk Split'de stoper mevkisinde oynamaya başlamıştır. 58 maçta 5 gol atmıştır. 1998 yılında Juventus'un dikkatini çekmiş ve bu takıma transfer edilmiştir. 2004'te AC Siena'ya kiralanmıştır. 2006 yılında tekrar Juventus'a gelmiştir. 1997 yılında ilk kez Hırvatistan Millî Futbol Takımı'na seçilmiştir. Juventus tekrar Serie A'ya yükselince Hajduk Split takımına yollanmıştır ve orada kariyerini noktalamıştır. 2013 yılından 2016 yılına kadar Hajduk Split'in teknik direktörlüğünü yapan Tudor, 2016/17 sezonu öncesinde Kardemir Karabükspor ile anlaşmaya varmıştı.