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Sıla, Trafik kazası geçirdi, Yaralı

Sıla, Trafik kazası geçirdi, Yaralı
14 Şubat 2017 Salı 15:56:40

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Şarkıcı Sıla Gençoğlu, TEM otoyolunun Sakarya kesiminde içinde bulunduğu cipin yoldan çıkması sonucu hafif yaralandı

TEM otoyolun Sakarya kesiminde meydana gelen trafik kazasında Şarkıcı Sıla Gençoğlu'nun aralarında bulunduğu 3 kişi hafif yaralandı. Alınan bilgiye göre, TEM otoyolundan Ankara yönüne giden İsmail Serkan Güney idaresindeki 34 ZG 1593 plakalı cip, Yeşilyayla mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yan yattı.

 Kazada, araç içerisinde bulunan şarkıcı Sıla Gençoğlu ile Hande Kızıl ve Büşra Sarıkaya yaralandı, sürücü Güney ise kazadan yara almadan kurtuldu.      Hafif yaralanan Gençoğlu ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi acil servisine getirilerek tedavi altına alındı.  Diğer yaralılar Kızıl ve Sarıkaya ise Hendek Devlet Hastanesine kaldırıldı. 

Sıla yaralı Trafik kazası geçirdi
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