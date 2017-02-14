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Meteoroloji İstanbul'u kar için uyardı

Meteoroloji İstanbul'u kar için uyardı
14 Şubat 2017 Salı 07:48:28

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İstanbul'a çok soğuk günler bekliyor. Meteoroloji İstanbul'u kar yağışı için uyardı

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Çanakkale'nin doğu kesimleri, Balıkesir'in kuzey çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Samsun, Ordu ve Giresun çevrelerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Sıcaklığın ülke genelinde 2 ila 4 derece azalarak mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin edilirken, İstanbul'da kar yağışı perşembe gününe kadar devam edecek. Perşembe günü ise karla karışık yağmurun etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji İstanbul'u kar için uyardı
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