Galatasaray'da Riekerink gitti, O isim Geliyor

Riekerink’in kalemi kırıldı ama yerine getirilecek isim bulunamayınca resmi karar bugüne bırakıldı. Galatasaray’da Kayserispor’a karşı alınan 2-1’lik mağlubiyet sabırları taşırdı. Maç sonrası Riekerink ile kritik bir görüşme yapan Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, dün de Sportif AŞ Yönetim Kurulu üyeleri ile bir araya geldi. Gündem Riekerink’in durumu ve gönderilmesi halinde yerine kimin geleceğiydi...

3.5 SAATLİK TOPLANTI



Türk Telekom Arena Stadında 3 buçuk saat süren zirveye yöneticiler, Levent Nazifoğlu, Mehmet Özbek, Ural Aküzüm ve Cenk Ergün katıldı.

Galatasaray taraftarının da istifaya davet ettiği Riekerink konusunda tüm yöneticiler olumsuz görüş bildirdi. Hollandalının görevden alınması ciddi olarak ilk kez masaya yatırıldı. Riekerink eleştirildi ancak bazı yöneticiler de geçen sene yaşanan teknik adam değişikliğinin Galatasaray’a fayda getirmediği hatırlatmasında bulundu.

'KİMİ GETİRELİM' KARARSIZLIĞI



Galatasaray başkanı Özbek ve Sportif AŞ yönetimi, 4 aylığına görevi kabul edecek ve Galatasaray’ı başarıya taşıyacak bir teknik adam ismi üzerinde fikir birliğine varamadı.

Özetle, Riekerink’i bitiren Galatasaray yönetimi “Yerine kimi getirelim” sorusuna yanıt bulamadığı ve çıkacak mali fatura konusunu düşündüğü için Hollandalı hoca konusundaki son kararı bugün saat 14.00’te Türk Telekom Arena Stadı’nda gerçekleştirilecek olan yönetim kurulu toplantısına bıraktı.

MASADAKİ İSİM TUDOR



G.SARAY’ın teknik direktör adayları arasında isimleri geçen Hasan Şaş ve Tugay Kerimoğlu, yönetim kurulunun toplantısı sonrasında gündemden düştü.

ŞAŞ’TA SORUN VAR



Şaş ve Kerimoğlu’na bir yönetici net biçimde karşı çıktı. Özellikle de Şaş’ın geçtiğimiz yıllarda Wesley Sneijder hakkında bir televizyon kanalında yaptığı “Biz onu istememiştik. Benim kondisyonum ondan iyiydi” sözlerinin sorun yaratabileceği ifade edildi.

Bülent Korkmaz ve Bülent Ünder de geçen yıl Mustafa Denizli’nin istifası sonrasında çeşitli nedenlerle Galatasaray yönetiminin yaptığı teklifi kabul etmediği için listede yok. Sarı kırmızılı yönetimin üzerinde en çok konuşup tartıştığı isim ise Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Igor Tudor oldu. Taraftarların da çok istediği Hırvat çalıştırıcı için bugün yöneticilerden görüş alınacak.