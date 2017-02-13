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Osmaniye'de silahlı çatışma

Osmaniye'de silahlı çatışma
13 Şubat 2017 Pazartesi 22:47:05

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Osmaniye'de borç meselesi yüzünden çıktığı değerlendirilen kavgada 2 kişi hayatını kaybetti.

İddiaya göre, İstiklal Mahallesi'ndeki kahvehanenin işletmecisi Hasan K. ile iş yerine gelen 4 kişi arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hasan K'nin tabancayla ateş ettiği Yusuf T.(40) olay yerinde, Ali A. (43) de kaldırıldığı Osmaniye Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Olayda yaralanan Nasif G. (40) ile Abdurrahman A. (39) ise 112 acil servis ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Hasan K. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Silahlı kavganın alacak verecek meselesinden çıkmış olabileceğinin değerlendirildiği öğrenildi.

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