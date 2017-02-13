IŞİD Musul'da Bombalı saldırı yaptı 12 ölü, 33 yaralı

Irak ordusundan Yüzbaşı İsmail Davud, yaptığı açıklamada, 2 intihar eylemcisinin, Musul'un IŞİD'den kurtarılan doğu yakasında yer alan Ez-Zehra Mahallesi'ndeki bir semt pazarında üzerlerindeki bombayı patlattığını, olayda 12 kişinin hayatını kaybettiğini, bazıları ağır 33 kişinin de yaralandığını kaydetti.

Saldırıda çevrede bulunan pek çok dükkanda büyük hasar meydana geldiğini ifade eden Davud, emniyet güçlerinin bölgeye çıkan yolları trafiğe kapattığını belirtti.

Ninova Operasyon Komutanlığı'ndan Albay Ahmed el-Cuburi ise aynı mahallede bir eve düşen roketin bir anne ile 1,5 yaşındaki oğlunun yaşamını yitirmesine neden olduğunu, kızının ise yaralandığını söyledi.

Cuburi, roketin IŞİD'in kontrolündeki batı yakasından atıldığını da dile getirdi.

Iraklı güvenlik güçleri, 24 Ocak'ta Musul'un doğu yakasını IŞİD'den kurtarmıştı.