Bakın Bahçeli'nin kitabı niçin toplatılmış!

Sabahattin Önkibar'ın “Devlet Bahçeli ve MHP İçin Her Şey” kitabının toplatılmasının ardından kitabın yayınlamdığı Kırmızı Kedi Yayınevi’nin İstanbul Gümüşsuyu’ndaki merkezi saldırıya uğramıştı.

Yüzünü kar maskesiyle gizlediği öğrenilen iki şahıs, binasının camlarını kırmış ve “Sabahattin Önkibar akıllı olsun” diye bağırarak kaçmıştı.

Yayınevi sahibi Haluk Hepkon, Twitter'dan kitabın toplatılmasının nedenini açıkladı. Hepkon'a iletilen karara göre, kitabın toplatılma gerekçesi olarak Bahçeli için yazılan “donanımsız” ifadeleri gösterildi.