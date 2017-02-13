HDP, Bize Yapılan Gözaltılar Siyasi Ahlaksızlıktır

HDP, Türkiye’nin çeşitli illerinde parti üyelerine yönelik gün içinde gerçekleşen operasyonlara dair resmi internet sitesinden bir açıklama yaptı.

"Operasyonların amacı HDP’siz bir referandum yapma isteğidir” ifadelerine yer verilen açıklamada, “Tüm engellemelere ve baskılara rağmen HAYIR’ı en güçlü şekilde örgütlemeye devam edeceğiz” denildi.

"HDP’siz Referandum Yapma Çabası Siyasi Ahlaksızlıktır" başlıklı açıklama şu şekilde:

Partimize yönelik gözaltı ve tutuklama operasyonlarına bugün de devam edilmiştir. İstanbul, İzmir, Van, Adana, Adıyaman, Kocaeli, Antep, Siirt, Bingöl, Malatya, Bursa ve Ağrı’da içlerinde parti yöneticilerimizin, il-ilçe eş başkanlarımızın, parti üyelerimizin olduğu 318’i aşkın kişi gözaltına alınmıştır.

Temmuz 2015’ten bugüne kadar hız kesmeyen bu operasyonlar 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminden sonra hızlanarak devam etmiştir.

2017’nin ilk gününden itibaren parti yöneticilerimizden, il-ilçe eş başkanlarımızdan, üyelerimizden 859 kişi gözaltına alınmış, bunlardan 112’si tutuklanmıştır. Bugün de partimize ve bileşenlerine yönelik siyasi soykırım operasyonları sonucunda en az 318 kişi hukuksuzca gözaltına alınmıştır.

22.07.2015 tarihinden bu yana partimize ve bileşenlerine yönelik operasyonlar neticesinde toplam 9 bin 796 kişi gözaltına alınmış; aralarında Eş Genel Başkanlarımız, Milletvekillerimiz, il-ilçe eş başkanlarımız, yöneticilerimiz ve parti üyelerimizin bulunduğu 2 bin 906 kişi tutuklanmıştır. Bu kapsamda Bilgi İşlem Birimimizin Temmuz 2016 tarihinden bu yana edindiği bilgiler doğrultusunda, toplam 5471 kişi gözaltına alınmış 1482 kişi ise tutuklanmıştır.

Referandum tarihinin kesinleşmesi sonrasında partimize yönelik bu operasyonların temel amacı HDP’siz bir referandum yapma isteğidir.

Gözaltı ve tutuklamalarla engellemeye çalıştıkları ‘HAYIR’ın kendisidir. Oysa bu zulüm ve baskılar karşısında asla boyun eğmeyeceğiz. HDP, Türkiye halklarına verdiği sözün gereği mücadelesine en kararlı şekilde devam ediyor. Bizleri gözaltı ve tutuklamalarla, siyasi soykırım operasyonlarıyla durdurabileceklerini zannedenler, halkların özgürlük, emek, barış ve demokrasi inancını bitiremeyeceklerini anlayacaklardır.

Tüm engellemelere ve baskılara rağmen HAYIR’ı en güçlü şekilde örgütlemeye devam edeceğiz.