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DEAŞ Liderinin toplantısı bombalandı 13 DEAŞ lideri öldürüldü

DEAŞ Liderinin toplantısı bombalandı 13 DEAŞ lideri öldürüldü
13 Şubat 2017 Pazartesi 20:32:03

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Irak  savaş uçakları, DEAŞ lideri Bağdadi'nin toplantı yerinin bombalaması sonucu  örgütün 13 üst düzey yetkilisi öldürüldü

 

Bakanlığa bağlı Ortak Operasyonlar Komutanlığı tarafından yapılan  yazılı açıklamada, "Irak savaş uçakları, Bağdadi'nin örgüt yöneticileriyle  yaptığı toplantı yerini bombalaması sonucu 13 üst düzey militan öldürüldü."  ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Bağdadi'nin konvoyunun nasıl hedef alındığına ilişkin  şunlar kaydedildi:

"Irak istihbaratı, Bağdadi'nin araç konvoyunun Suriye'nin Rakka  kentinden Enbar'ın Kaim ilçesine ulaştığı bilgisini aldı. Bağdadi'nin içerisinde  olduğu 3 araçlık konvoy, 9 Şubat tarihinde ilk önce Rakka kırsalından hareket  edip Suriye-Irak sınırındaki Ebu Kemal yakınlarına ulaştı. Araçların  değiştirilmesinden sonra Bağdadi'nin konvoyu, (sınır geçip) Enbar'ın Kaim  ilçesindeki Ubeydi bölgesine geldi. Irak savaş uçakları, gelen istihbarat üzerine  toplantı yerini bombaladı."

DEAŞ lideri Bağdadi'nin akıbeti hakkında bilgi verilmeyen açıklamada,  "Örgütün güvenlik sorumlusu Ebu Cenat el-Ravi, Ebu Aişe Irakı, Ebu Malik Telafer,  basın sorumlusu Ebu Zeyd, Fırat  Valisi Ebu Muhammed el-Hıyali, kimya dosyasından  sorumlu Ebu Hüseyin el -Kureyşi, Musul Vilayeti sorumlularından Telaferli Ebu  Esid, Hişam Ebu Henife Belçiki, Abdulkadir er-Rıkavi Ebu Muhammed, Nizar Mahmud  Dıhuş, Ebu Malik el-Cizravi hava saldırısında öldürüldü." denildi.

DEAŞ Liderinin toplantısı bombalandı 13 DEAŞ lideri öldürüldü
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