Adele, 5 dalda Grammy ödülü kazandı

59. Grammy Ödülleri, ABD'nin Los Angeles kentindeki Staples Center'da düzenlen törenle sahiplerini buldu.

Törene "The Late Late Show"un sunucusu İngiliz sinema oyuncusu James Corden ev sahipliği yaptı.

"Someone Like You" ve "Hello" şarkılarıyla bilinen İngiliz şarkıcı Adele, "Yılın Albümü" dahil 5 dalda Grammy kazandı.

Ancak ünlü şarkıcı 'En İyi Albüm' ödülünü alırken, Beyonce'nin "Lemonade" albümünün ödülü hakettiğini belirtti.

5 dalda aday gösterilen şarkıcı, tüm aday gösterildiği dallarda kazanan isim oldu. Performansındaysa, aralık ayında hayatını kaybeden George Michael'ın Fastlove şarkısını seslendirerek sevilen sanatçıyı andı.

Adele, 'En İyi Pop Vokal Albümü', 'En İyi Pop Solo Performans', 'Yılın Albümü', 'Yılın Şarkısı' ve 'Yılın Kaydı' ödülleri kazandı.

Ocak 2016'da hayatını kaybeden bir başka efsane David Bowie de 5 ödül kazandı. Eşsiz müzisyen, 'En İyi Rock Performansı', 'En İyi Rock Şarkısı', ve 'En İyi Alternatif Müzik Ödülü' gibi ödüllere layık görüldü.

Beyonce, 9 kere aday gösterildiği Grammy Ödülleri'nden 'En İyi Çağdaş R&B Albümü' ve 'En İyi Müzik Videosu' ödülleriyle ayrıldı.

23 yaşındaki rap şarkıcısı "Chance The Rapper" da ilk Grammy ödüllerini kazandı. Chicago'lu müzisyen, "En İyi Sanatçı" da dahil 3 dalda ödülün sahibi oldu.

2016'da ölen Prince'in anıldığı gecede 3. kez anne olmaya hazırlan Beyonce, "Lemonade" albümünden "Love Drought" ve "Sandcastles" parçalarını seslendirdi.

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Katy Perry, Metallica, John Legend, Lady Gaga, Alicia Keys, Keith Urban, the Weekend, Daft Punk ve Bruno Mars da törende sahneye çıkan ünlü isimler arasında yer aldı.

Ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, Nobel Edebiyat Ödüllü sahibi Amerikalı siyahi kadın yazar Prof. Toni Morrison'un "Umutsuzluğa düşmeye zaman yok, kendine acımaya yer yok, sessizliğe gerek yok, korkuya yer yok" sözleriyle ABD Başkanı Donald Trump'a gönderme yaptı.

59. Grammy Ödülü kazananları ise şöyle:

Yılın Albümü: Adele, "25"

Yılın Şarkısı: Adele, "Hello"

En İyi Yeni Sanatçı: Chance The Rapper

En İyi Rap Albümü: Chance The Rapper, "Coloring Book"

En İyi Rap Şarkısı: Drake, "Hotline Bling"

En İyi Çağdaş Urban Albümü: Beyoncé, "Lemonade"

En İyi Pop Solo Performans: Adele, Hello

En İyi R&B Albümü: Lalah Hathaway, "Lalah Hathaway"

En İyi R&B Şarkısı: Maxwell, "Lake by the Ocean"

En İyi R&B Performansı: Solange, "Cranes In the Sky"

En İyi Pop Vokal Albümü: Adele, "25"

En İyi Rock Albümü: Cage The Elephant, "Tell Me I'm Pretty"

En İyi Rock Şarkısı: David Bowie, "Blackstar"

En İyi Müzik Videosu: Beyonce, "Formation"

En İyi Pop İkili/Grup Performansı: Twenty One Pilots, "Stressed Out,"

En İyi Country Solo Performansı: Maren Morris, "My Church,"

En İyi Alternatif Müzik Albümü: David Bowie, "Blackstar"