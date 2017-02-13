Gülben Ergen, Beyonce örnek göstererek atıfta bulundu

Dünyaca ünlü yıldız Beyonce, bu yıl 59’uncusu düzenlenen Grammy Ödül Töreni’nde sahneye çıktı.

İkiz bebeklerine hamile olan Beyonce cesur kıyafeti ve sahne şovu ile büyük ses getirdi.

Ünlü şarkıcı Gülben Ergen sosyal medya hesabından, Beyonce ile ilgili dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Gülben Ergen Grammy Ödül töreninde sahneye çıkan ünlü yıldızın fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınlayıp altına da, "Bizde olsa hamileliği, ödülü, kostümü, konuşması, duruşu fitil fitil burnundan gelmişti kadının" notunu düştü.