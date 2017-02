Galatasaray'ın Teknik Direktörü arayışında son noktayı koydu

Özbek'in sözleri şöyle;

- Türkiye'nin iki güçlü markası bir anlaşma imzalıyor. Galatasaray'ı anlatmaya gerek yok. İlklerin takımı. Bu otobüs Galatasaray için çok önemli. Yolculuklarda futbolcuların konforunu sağlamamız gerekiyor.

- Lig maratonu uzun bir iş. Ortasında bir yerdeyiz. Bir hafta önceki durum bir hafta sonra değişebiliyor. Uzun maratonda sonucun nasıl olacağını kestirmek çok güç. Ligimiz yüksek bir seviyeye geldi. Her takım, her takımı yenebiliyor. Üzücü bir gündü bizim için ama bunu telafi etmek lazım. Galatasaray şampiyonluktan kopmuş değil. Hatalar olabilir ama bu hiçbir zaman başarıya odaklı isteğimizi köreltmez, eksiltmez. Buradan tüm taraftarımıza camiamıza bunu söylüyorum. Her zamankinden daha fazla şampiyonluk istiyoruz. Dünkü maçın etkisini üzerimizden atmak istiyoruz. Yönetim Kurulu da böyle düşünüyor. Dolayısıyla kimsenin farklı düşüncelere sahip olmasını istemiyorum.

- Sonucun Galatasaray için hayırlı olacağını düşünüyorum. Sporcularımızı, camiamıız kenetlenmeye davet ediyorum.

'TELAFFUZ EDİLEN İSİMLER...'

- Yönetimin herhangi bir isim üzerinde böyle bir görüşmesi yok. Yönetim dışında oluşturulmuş haberler. Tek bir amacımız var. Galatasaray'ın bu sezonki şampiyonluğu. Sonucun nasıl olacağını kestirmek çok güç. Rakiplerimizin puan kaybıyla beraber 1 hafta öncesiyle 1 hafta sonrası arasında puan olarak hiçbir fark yok. Büyük bir şans olacaktı galip gelmek ama spor tarihinde bu tip olayların yeri çok fazla. Bu yüzden biz şampiyonluk yarışını en önde bitirebilmek için ne yapmamız gerektiği konusunda hiçbir zaman yılgınlığa düşmememiz lazım. Telaffuz edilen isimler bizim dışımızda gelişen isimler. Taraftarın tepkisini yok saymıyoruz. Bundan sonra her şey Galatasaray'ın daha da başarılı olması için.

RİEKERİNK SORUSUNA CEVAP: KENETLENMELİYİZ

Dursun Özbek, Riekerink'in takımda kalıp kalmayacağı sorusuna, "Yarın yönetim kurulumuz var. Biz eğer yanlışlarımız varsa bundan ders almasını biliriz. Buraya bizi izlemeye gelen taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz. Özellikle bu periyotlarda dikkatli olmamız gerekiyor. Taraftarlarla beraber kenetlendiğimiz zaman çok. kuvvetliyiz biz. İç saha maçlarını düşünürsek Galatasaray şampiyonluğun en büyük adayıdır." cevabını verdi.