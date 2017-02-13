Cumhurbaşkanı Erdoğan; Müslümanlar harekete geçmelidir

Körfez ülkeleri temasları çerçevesinde Baheryn'de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Barış Enstitüsü'ned konuşuyor. "15 Temmuz gecesi o zor anlarda Bahreynli kardeşlerimiz bizi yalnız bırakmamıştır" diyen Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle:

Darbe girişimi tamamen savuşturulana kadar Bahreyn halkının bizim için gözyaşı döktüğünü biliyorum. Aziz kardeşim Ebu Selman ülkemize Arap aleminden gelen ilk siyasetçi oldu. O gece gönlünü ülkemize kilitlemiş Türk milletinin selameti için dua etmiş tüm kardeşlerime bu ülkeden selamlarımı iletiyorum.



İSLAM COĞRAFYASI AĞIR BİR İMTİHANDAN GEÇİYOR

Her açıdan kritik bir döneme denk gelen bu ziyaretimin önemli mesajlar içerdiğine inanıyorum. Acıların ve umutların kol kola yürüdüğü bir coğrafyadayız. Öyleyse hep birlikte bölgemizdeki sorunların çözümü, istikrarın güçlenmesi için neler yapabilieceğimiz noktasında konuşmalıyız. Artık kuru sözlerle geciştiremeyeceğimiz bir süreçteyiz. Adeta bir ateş çemberiyle kuşatılan İslam coğrafyası ağır bir imtihandan geçiyor.

"HAREKET ETME ZAMANI GELMİŞTİR"

Etnik kimlik, din ve mezhep temeline birbirine yabancılaştırılan Müslümanlar kendi kendilerini tüketiyor. İslam coğrafyasının vekalet savaşların sahası altına getirilişini takip ediyoruz. Riyakarlar timsah gözyaşları dökmekle meşgul. Bu bölgenin binlerce yıllık sakinleri olarak ne yaptık? Bu kanı gözyaşını ve zulmü engellemek için ne çaba harcadık? Maalesef bu sorulara birçoğumuz gönül rahatlığıyla cevaplar veremiyoruz. Tüm İslam aleminin hatta insanlığın geleceği için birlikte hareket etme zamanı gelmiştir.

"YARIN BİZİM DE BAŞIMIZA GELEBİLİR"

Aynı dili konuştuğu kıbleye yöneldiği kardeşleri zulüm görürken hiçbir toplum sadece kendi geleceğini düşünemez. Bu topraklarda mazimiz müşterektir. Suriye'nin, Irak'ın, Libya'nın başına gelenlerin yarın bizlerinde başına gelmeyeceğinin garantisi yoktur. Daha sonra değil hemen harekete geçmemiz gerekiyor.

HEDEF 4-5 BİN KİLOMETREKARELİK GÜVENLİ BÖLGE

Suriye ile 911 km sınırımız var. En büyük sınırdaş ülke biziz. İlk tehdit bize. Bu tehditleri yaşadık. Ardından Irak, 350 km sınırımız var. Suriye'deki kriz Avrupa'nın derinliklerine kadar uzanan bir bölgede güvenlik tehditlerine yol açıyor. Buna artık bir son verilmesi gerektiği ortadadır. Önümüzdeki süreçte Suriye'de en önemli husus, ateşkesin güçlendirilerek yeniden başlatılması için gerekli zeminin oluşturulmasıdır. Ateşkesin tesisi için büyük fedakarlıklarda bulunduk.

Suriye'de en önemli husus 2016'nın son günlerinde herekete geçirilen ateşkesin güçlendirilmesidir. Türkiye tüm platformlarda başlattığı aktif çözüm arayışını sürdürecektir. Fırat Kalkanı ile terör örgütü DEAŞ'ı ve PYD'nin bir bölümünü sınırlarımızdan uzaklaştırdık.

ASIL HEDEFİMİZ TERÖRDEN ARINDIRILMIŞ BÖLGE

Cerablus'tan başladık, Er Rai'yi temizledik, Dabık'a indik. Şimdi El Bab'da anbean DEAŞ'tan temizlemek suretiyle attığımız adım bir hedefe kilitlenmiştir Şimdi, El Bab'ı da DEAŞ'tan temizlemek suretiyle, işimize devam edeceğiz. Ondan sonra doğuya yönelerek Münbiç ve Rakka'ya yürürsek, terörden arındırılmış bir bölge yaratarak o bölgeye Arap kardeşlerimiz ve Türkmenler yerleşme imkanı bulacaktır. Hedefimiz burada en az 4-5 bin kilometrekarelik bir alanı güvenli bölge haline getirmektir. Bu çalışma şu anda devam ediyor.

"BURADA CİDDİ SIKINTILAR VAR"

El Bab'da ciddi sıkıntılar var. Şehitlerimiz var, ÖSO'nun şehitleri var. Ama DEAŞ'tan 3 bini aşkın etkisiz hale getirilen terörist var.

DEAŞ'IN İSLAMLA ALAKASI OLAMAZ

Burada kararlıyız çünkü DEAŞ'ın İslam'la uzaktan yakından alakası yoktur. Ve DEAŞ terör örgütüdür. Bizim dinimiz bir barış dinidir. DEAŞ savunmasız insanları acımasız şekilde öldürmüştür.Bu insanlar Müslüman olamaz. Terörle İslam'ı yan yana getirenler var. Buradan sesleniyorum. Kimse İslam'la terörü yan yana getirmesin.