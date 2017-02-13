Türkiye Genelinde Operasyon yapılıyor 270 gözaltı var

İstanbul'da korsan gösteri düzenlemeyi planlayan terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 70 kişi gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde önceden belirlenen adreslere eş zamanlı terör operasyonu gerçekleştirdi. Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden saat 02.00 sıralarında hareket eden ekipler belirlenen adreslere baskın yaptı.

POLİS HELİKOPTERİ DESTEK VERDİ

Okmeydanı'ndaki operasyona polis helikopteri de destek verdi. Özel Harekât ekiplerinin de destek verdiği operasyonda geniş güvenlik önlemleri alındı. Ekipler, Okmeydanı Şen Sokak'ta girdikleri bir adreste uzun süre arama yaptı. Aramalar sürerken, sivil polisler sokakta uzun namlulu silahlarla çevre güvenliğini sağladı. Operasyon sonrası çok sayıda şüpheli gözaltına alınırken, evlerde yapılan aramalarda silah ve çok sayıda mühimmat ile bazı örgütsel dokümanlar ele geçirildi.



ŞÜPHELİLER SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ

Operasyonun ardından gözaltına alınan şüpheliler Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi. Bu esnada hastanede yoğun güvenlik önlemleri alındı. Aralarında kadınların da bulunduğu çok sayıda şüpheli, sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

İZMİR'DE TERÖR OPERASYONU: 35 GÖZALTI



İzmir'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 35 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, özel harekat ve çevik kuvvet polislerinin desteğiyle merkez ilçeler ile Menemen, Menderes, Bayındır ve Urla ilçelerinde 50 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyona polis helikopteri de havadan destek verdi. Belirlenen adreslerde özel hareket polisleri uzun namlulu silahlarla önlem alırken açılmayan kapılar da "koçbaşı" ile kırıldı.

Operasyonda aralarında kadınların da bulunduğu 35 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptıkları, sosyal medya aracılığıyla terör örgütüne yönelik operasyonları küçük düşürücü paylaşımlarda bulundukları, devlet büyüklerine hakaret ettikleri, örgüte eleman kazandırdıkları ve örgütün şehir yapılanması KCK adına faaliyet yürüttükleri iddia edildi.

Bazı şüphelilerin ise geçen yıl Doğu ve Güneydoğu illerinde terör örgütüne karşı yürütülen operasyonlara karşı "Barış Bloku" adı altında 31 Ocak 2016'da düzenlenen etkinlikte terör örgütünün propogandasını yaptıkları, 6 Mart 2016'da da Bornova'da "kadın hakları" adı altında gerçekleştirilen izinsiz gösteride terör örgütü adına faaliyet gösterdikleri öne sürüldü.

MERSİN'DE TERÖR OPERASYONU: 60 GÖZALTI

Mersin'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 60 kişi gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik kent merkezindeki çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, terör örgütü propagandası yapmak, terör örgütünün sözde kent ve mahalle komisyonlarında faaliyet göstermek, örgüt adına korsan gösteri ve eylemleri organize etmek iddialarıyla haklarında gözaltı kararı verilen 60 kişi yakalandı.

Toros Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.



ADIYAMAN'DA PKK/KCK OPERASYONU: 4 GÖZALTI

Adıyaman'da, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı belirlenen 4 kişi gözaltına alındı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü lehine sosyal medya hesaplarından propaganda yaptığı tespit edilen 8 şüphelinin yakalanması için savcılık kararıyla bu sabah operasyon başlattı.

Kent merkezi ile ilçelerde 8 ayrı adrese düzenlenen baskınlarda 4 şüpheliye ulaşılamazken, gözaltına alınan 4 şüphelinin evinde ruhsatsız bir tabanca ile örgütsel dokümanlar bulundu. Sağlık kontrollerinin ardından 4 şüpheli sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.



ADANA'DA PKK/KCK OPERASYONU: 26 GÖZALTI

Adana'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda aralarında HDP İl Eş Başkanı Hüseyin Beyaz'ın da bulunduğu 26 kişi gözaltına aldı.

Adana Emniyet Müdürlüğü, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın 16 Şubat 1999 tarihinde yakalanışının 18'inci yıldönümü öncesi kent genelinde güvenlik önlemlerini artırdı. Ekipler, sabahın ilk saatlerinde örgütün üniversite yapılanması, siyasi kanadı ve mahallesi komisyonlarına yönelik operasyon düzenlendi. Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) şube ekiplerince 30 adrese eş zamanlı düzenenlenen operasyona diğer şubeler de destek verdi. Özel Harekat polislerinin koç başlarıyla demir kapıları kırarak girdiği operasyonda adreslerde arama yapan ekipler, aralarında HDP İl Eş Başkanı Hüseyin Beyaz'ın da bulunduğu 26 kişiyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

ANTALYA’DA EŞ ZAMANLI PKK/KCK OPERASYONU: 12 GÖZALTI

Antalya’da Sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütü propagandası yapan ve eylem yapacağı değerlendirilen 12 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Antalya Terörle Mücadele Ekipleri (TEM), sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütünün propagandasının yapıldığını belirledi. Terörist elebaşı Abdullah Ocalanın yakalanışının yıldönümü olan 15 Şubat tarihinde eylem yapacağı değerlendirilen 12 şüphelinin evine TEM operasyon ekipleri tarafından bu sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Evlerde yapılan aramalarda çok sayıda doküman ve dijital veri ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3’ü kadın 12 kişi, Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki ifadelerinin ardından savcılığa sevk edildi.

VAN'DA TERÖR OPERASYONU : 11 GÖZALTI

Van'da terör örgütüne yönelik operasyonda 11 şüpheli yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin önlenmesine yönelik kent merkezinde bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.

Zanlıların ev ve eklentilerindeki aramada, 3 av tüfeği, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

MALATYA MERKEZLİ TERÖR OPERASYONU: 24 GÖZALTI



Malatya merkezli iki ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 24 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, terör örgütünün legal yapılanmalarından olan ve Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan Çadır Yardımlaşma Dayanışma Derneğinde faaliyet yürüten kişilere yönelik operasyon düzenlendi.

Malatya'da 31 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'si ise İstanbul'da yakalandı.

Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

HAKKARİ'DE TERÖR OPERASYONU: 1 GÖZALTI

Hakkari bir eve düzenlenen operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirilirken, bir kişi gözaltına alındı.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, polis ekiplerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “13 Şubat 2017 günü ilimiz merkez Bağlar Mahallesi'nde ikamet eden bir şahsın ev ve eklentilerinde yapılan arama faaliyeti neticesinde; 1 adet AK-47 kalaşnikof marka uzun namlulu silah ve bu silaha ait 4 adet şarjör, 1 adet otomatik pompalı tüfek, 1 adet Glock marka tabanca ve bu tabancaya ait 1 adet şarjör, 1 adet kurusıkıdan bozma tabanca ve bu tabancaya ait çok sayıda mermi, 1 adet dürbün, 2 adet telsiz ele geçirilmiş olup, bir şahıs gözaltına alınmıştır. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.



BİNGÖL'DE PKK/KCK OPERASYONU: 17 GÖZALTI

Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığının PKK/KCK ile ilgili yürüttüğü bir soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda, aralarında DBP'li Belediye meclis üyelerinin de bulunduğu 17 kişi gözaltına alındı.

Bingöl Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş imzası ile yapılan yazılı açıklamada, Başsavcılıkça yürütülen PKK/KCK soruşturması kapsamında 17 kişinin gözaltına alındığı, şüphelilerin ev ve işyerlerinde aramalar yapıldığı ve gözaltına alınanların Emniyet TEM şubesindeki işlemlerin sürdüğü belirtildi. Gözaltına alınan 17 kişi arasında DBP'li Belediye meclis üyelerinin de bulunduğu kaydedildi.

BİSMİL’DE TERÖR OPERASYONU: 14 GÖZALTI

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik düzenlenen operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Bismil ilçesinde terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, daha önceden belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik bu sabah saatlerinde bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Jandarma Komutanlığına götürüldü.