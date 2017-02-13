Rafet El Roman İzmirlilerle buluştu

Alışveriş merkezinin içinde kurulan sahnenin etrafı konserden saatler önce Rafet El Roman hayranları tarafından sarıldı. Sahne yakınında yer bulamayanlar üst katlarda korkulukların etrafına dizildi. Bazı vatandaşlar da sahnenin hemen karşısındaki yürüyen merdivenleri durdurarak basamaklarına oturdu. Restoranların bulunduğu 3. kattaki müşteriler ise sandalyelerini cam korkulukların yanına çekerek Rafet El Roman'ı bekledi.

İlk şarkının ardından El Roman hayranlarına, "Mobil telefonları bir kenara bırakın artık. Anın tadını birlikte yaşayalım" diye seslendi.

