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Yunanistan sınırında FETÖ/PDY operasyonu

Yunanistan sınırında FETÖ/PDY operasyonu
13 Şubat 2017 Pazartesi 11:42:08

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Edirne'de bölgedeki avcıların ihbarı üzerine jandarmanın yaptığı operasyonda, FETÖ bağlantıları dolayısıyla meslekten ihraç edilen eski bakanlık çalışanları, mesleklerinden ihraç edilen eşleri ile birlikte gözaltına alındı. Şüphelilerin, yasadışı yollarla Yunanistan'a geçmek için bot aradığı belirlendi.

SINIRDA YAKALANDILAR

Terör örgütü FETÖ/PDY ile bağlantıları bulunduğu iddiasıyla  meslekten ihraç edilen eski bakanlık çalışanları, eşleriyleYunanistan'a kaçarken sınırda yakalandı. 

AVCILAR İHBAR ETTİ

Edirne Jandarma  Komutanlığı ekipleri, bölgedeki avcıların ihbarı üzerine Meriç ilçesine bağlı Kadıdondurma köyü yakınlarında yaptıkları kontrolde, eski Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı personeli B.K, eski akademisyen eşi V.K. ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında eski iç denetçi A.T.Ç ile eski doktor eşi T.Ç'yi yanlarında çocuklarıyla yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye hazırlanırken gözaltına aldı.      

YARDIM EDEN TAKSİ ŞOFÖRÜ GÖZALTINA ALINDI

Ekipler, iki aileye yardım ettiği belirlenen taksi şöförü A.E'yi de gözaltına alırken, şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 4 bin avro ve 2 bin lira ele geçirildi.      
Yunanistan'a geçmek için bölgede bot arayışı içerisinde oldukları belirlenen şüphelilerin yanlarındaki 4 çocuk ise yakınlarına teslim edilmek üzere jandarma karakoluna götürüldü.      

"İŞSİZİM, İŞ VERMİYORLAR"

Gözaltına alınan şüpheliler, Uzunköprü Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi. Şüphelilerden B.K. hastaneye getirildiği sırada bir gazetecinin "Neden Yunanistan'a kaçmaya çalışıyorsunuz?" şeklindeki sorusuna "İşsizim, iş vermiyorlar" cevabını verdi.      

Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. FETÖ/PDY ile bağlantıları olduğu iddia edilen T.Ç. ve B.K'nın haklarında yakalama kararı bulunduğu öğrenildi.   

Yunanistan sınırında FETÖ/PDY operasyonu
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