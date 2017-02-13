Bakanlar Kurulu Toplandı

Bakanlar Kurulu, Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında Çankaya Köşkü'nde saat 11.35'te toplandı. Toplantının ana gündeminde referandum süreci var. Referandum tarihinin netleşmesinin ardından yapılacak çalışmalar, alınacak güvenlik tedbirleri gözden geçirilecek.

Ayrıca toplantıda, yurt içinde ve sınır ötesinde devam eden terörle mücadele operasyonları ele alınacak. Fırat Kalkanı Harekatı'nda kritik hedef El Bab tamamen kuşatıldı. Bölgenin terör örgütü DEAŞ'tan tamamen temizlenmesi için yürütülen operasyonlara ilişkin gelimeler de masada. Suriye'de çözüm arayışları ele alınan başlıklardan olacak.Ekonomideki gelişmeler de gündemde.Piyasalardaki son durum ve alınacak tedbirler değerlendirilecek.