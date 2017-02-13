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İçişleri Bakanlığı, operasyonlarda 363 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanlığı, operasyonlarda 363 kişi gözaltına alındı
13 Şubat 2017 Pazartesi 11:07:53

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İçişleri Bakanlığı, Geçen hafta yapılan operasyonlarda 363 kişinin gözaltına alındığını, 9 teröristinde öldürüldüğünü açıkladı

İçişleri Bakanlığı,  6-13 Şubat 2017 tarihleri arasında yürütülen terör operasyonlarına ilişkin açıklama yaptı.  Yapılan açıklamada şöyle denildi: " Yürütülen operasyonlarda 1'i ölü 1'i yaralı 6'sı sağ yakalanan, 1'i teslim olmak üzere toplam 9 terörist etkisiz hale getirildi.Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando Birlikleri, Polis Özel Harekat (PÖH) ayrıca iç güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Hava ve Kara unsurlarınca 250 operasyon gerçekleştirilmiş, örgüte yardım ve yataklık iddiası ile 520 kişi gözaltına alındı ve bunlardan 26 kişi tutuklandı."

FETÖ VE DEAŞ İLE MÜCADELE 

DEAŞ terör örgütü ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 45 kişi gözaltına alındıği belirtilen açıklamada,  FETÖ/PDY ile mücadele kapsamında, 792 kişinin gözaltına alındığı  bunlardan 147'sinin tutuklandığı dile getirlidi.  Sol terör örgütleriyle mücadele kapsamında da sol terör örgütü ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 6 kişi gözaltına alındığı vurgulandı. 

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