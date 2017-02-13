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İrem Derici, Burnunuzda fitil fitil getireceğim

İrem Derici, Burnunuzda fitil fitil getireceğim
13 Şubat 2017 Pazartesi 10:59:20

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İrem Derici, kanserli çocuklar yararına konser verecekti. Ancak konser iptal edildi. Konserin iptal edilmesinin sebebinin ise İrem Derici'nin mekanı beğenmediği olarak gösterilmiştir

Takvim'in haberine göre; Frankfurt'taki SV Wiesbaden 07 spor Kulübü ve kanserli çocuklar yararına bir mekanda düzenlenen gecede sahne alması beklenen İrem Derici'nin konseri iptal ettiğini son anda öğrenen kulüp yetkilileri ve davetlilerin, büyük hayal kırıklığı yaşadığı iddia edilmişti.

Menajeri aracılığıyla organizatörlere "Burayı beğenmedim, ahır gibi yerde sahneye çıkamam" dediği belirtilen Derici'yi bekleyen mekandaki yaklaşık 400 kişinin, şarkıcıyı ıslıklarla protesto ettiği öne sürülmüştü.

İREM DERİCİ'DEN YALANLAMA

İrem Derici, hakkında çıkan bu haberden sonra İnstagram hesabından çok sert bir açıklamada bukundu. 'Şeref yoksunları' ve 'Başınıza bela aldınız' ifadelerini kullanan ünlü popçu, söz konusu haber hakkında hukuki yollara başvuracağını duyurdu.

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