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Diyarbakır'da kahvehaneye silahlı saldırı! Yaralılar var

Diyarbakır'da kahvehaneye silahlı saldırı! Yaralılar var
11 Şubat 2017 Cumartesi 22:21:05

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Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde bir kahvehanede silahlı saldırıya uğrayan 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

AA

İddiaya göre, Akpınar Mahallesi Örnek Cadde'de bulunan Horozcular  Kahvehanesi'ne giren H.A. kapıyı içeriden kilitledikten sonra paltosunun altından  çıkardığı uzun namlulu silahıyla aralarında husumet bulunan akrabalarının üzerine  ateş açtı.

Saldırıda ağır yaralanan Feyzi Sırımsı (55), Mehmet Faruk Değer (50)  ve Necat Sırımsı (73) Bismil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Feyzi Sırımsı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak  hayatını kaybetti. Diğer yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından  Diyarbakır'daki hastanelere sevk edildi.

Olayın ardından polis çevrede güvenlik önlemi aldı. Saldırganın  yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.

Diyarbakır'da kahvehaneye silahlı saldırı! Yaralılar var
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