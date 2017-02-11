Başbakan Binali Yıldırım; Çözüm Odaklı bir Sistem bu

Başbakan Yıldırım'dan öne çıkan açıklamalar;

Şimdi 2019'da belediye başkanlığı seçimini yapacaksınız. Menderes Bey tekrar aday olacak diyelim olursa belediye için oy atacaksınız hem meclis için oy atacaksınız. Başkan bir kişi mecliste her partiden üye var. Tam TBMM gibi. Şimdi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi de bunun aynısı.

FUZULİ MASRAF YOK ZAMAN İSRAFI YOK

Bir sandıktan çeşitli milletvekilleri seçiliyor aynı sandıktan bir de Cumhurbaşkanı seçiliyor. 5 Yıl daha kulağı rahat. Fuzuli masraf yok zaman israfı yok ülkede hükümet kuruldu mu kurulmadı mı derdi hiç yok. Çünkü hükümeti siz kuruyorsunuz güvenoyunu da siz veriyorsunuz.

YENİ SİSTEMDE MİLLET GÜVENOYU VERECEK

Geçmiş koalisyon hükümetlerine bakın. Burada öyle bir şey yok. Burada mutlaka tek başına iktidar var. Niye güvenoyu yok? Millet seçerken güvenoyunu veriyor da onun için yok. Vekillere bırakmıyor doğrudan güvenoyu var. Cumhurbaşkaın diyelim seçim kararı aldı, alabilir. Seçim kararı aldığı an kendi de seçime gidiyor. Yani Meclis'i seçime götürürken kendi de seçime gidiyor. Meclis aynı kararı aldığında Meclis te seçiliyor Cumhurbaşkanı da seçime gidiyor. Yani yeni sistem ne diyor, oturup anlaşın diyor. Dolayısıyla kriz çözmeyi öngören bir sistem.

ÇÖZÜM ODAKLI BİR SİSTEM BU

Kolay kolay seçildikten 5 ay sonra ben seçime gidiyorum diyemez. Dediği zaman da millet faturayı keser. Milletvekilinin sayısız, Cumhurbaşkanının iki kez seçim hakkı var. Kolay mı seçim kararı almak? Dolayısıyla böyle bir denge sistemi kuruluyor. Bu bir ilktir dünyada. Burada kriz çözümü var. Ya anlaşırsın yahut da seçime gidersin. Seçim kararı da kolay olmadığı için bu kez anlaşmaktan başka çareleri kalmıyor.

MECLİS'İN YETKİLERİ SINIRLANMIYOR AKSİNE GENİŞLİYOR

Meclis'in yetkileri tırpanlanıyor, yetkisiz hale geliyor gibi hiç gerçekle alakası olmayan şeyer var. Nasıl mı söyliyeyim. Mevcut sistemde Meclis araştırması var. Genel araştırma var. Yazılı sözlü sorma var, Meclis soruşturması var yeni sistemde bunların hepsi var artı bir de Cumhurbaşkanı'nı herhangi bir suçtan bakanları herhangi bir suçtan yargılama var, Yüce Divan'a gönderme var. Mevcutta ne var, Cumhurbaşkanı ancak vatana ihanetten suçlanabilir. Esasında bu suç Türk hukuk sisteminde tarif edilmiş bir suç da yok. Bütün vekillerin 4/3'ü yani yüzde 75'i kabul oyu verirse Yüce Divan'a gidecek. Yeni değişiklikle ne oluyor Cumhurbaşkanı Bakanlar ve Yardımcıları herhangi bir suçtan dolayı Meclis'te soruşturma açılabilir soruşturma sonunda yüzde 66 üye sayısının 3/2'si nispetinde yani yüzde 66 gibi bir kabul oyu ile Yüce Divan'a gönderilebilir.

FEDERASYON İDDİASI KOCA BİR YALAN

Hükümet kanun teklifi veremiyor yeni sistemde. Mevcut sistemde hükümetin istemediği hiç bir şey geçmiyor. Yeni sistemde milletvekilleri daha bağımsız. Millet Meclisi'nin saygınlığı artıyor gücü artıyor. Üniter yapı zedeleniyor federasyon geliyor koca bir yalan. Allah kuru iftiradan korusun. Ne geliyor Anayasa'nın 4 maddesi Rabia aynen yerinde. Türkiye'nin rejimi Cumhuriyettir, başkenti Ankara'dır ülkesi ile milleti ile bölünmez bir bütündür. Bunlar Anayasa'da yazıyor.

GÜLÜNÇ DURUMA DÜŞÜYORLAR

Bu asılsız iddiaları ortaya atanlar haksızlık etmiyorlar kendilerini de aynı zamanda gülünç duruma düşürüyorlar. Yargı bağımsızlığı zedeleniyormuş. Nasıl zedeleniyor? 8 madde diyor ki Yargı bağımsızdır biz bunun üzerine bir de tarafsızdır ibaresini belirtiyoruz. Bu mu zedeliyor? Mevcut HSYK 22 kişi 16'sı atanmış yargı bürokratlarından oluşuyor. Yeni sistemde bu sayı 13'e düşüyor 2'si bakan ve müsteşar geriye 11 kalıyor. Bunun 7'sini Meclis atıyor. 5/3 çoğunlukla bir parti değil. Yani partiler uzlaşacak 7 üyeyi atayacak bu ilk kez oluyor. Sizin seçtiğiniz Meclis bu ülkede adalet dağıtacak hakimlerin kurulunun üyelerini de seçiyor. Cumhurbaşkanı da 4 tane atıyor. Cumhurbaşkanı niye atıyor çünkü onu da siz yani millet seçiyor.

KILIÇDAROĞLU DA PARTİLİ, İKTİDAR OLURSA PARTİSİNİ BIRAKACAK MI?

Partili cumhurbaşkanı tarafsız olmaz diyorlar. Peki Menderes Türel tarafsız değil mi? Ben de partiliyim ben de başbakanım. Tarafsızlık ayrı partili olmak ayrı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı da partili. Yarın iktidar olursa partisini bırakacak mı? Herkesin gönlünde bir parti vardır. Önemli olan görevini yaparken 80 milyonun başkanı olacaksın 80 milyonun Başbakanı olacaksın 80 milyonluk bir milletin Cumhurbaşkanı olacaksın. İnsanımız bunun ne demek olduğunu çok iyi biliyor.

İDARE OLMAYAN YERDE İRADE OLMAZ

Ecevit'in Anayasa kitapçığı fırlatıldığında o günün Cumhurbaşkanı için ne dediğini biliyorsunuz. Yakın tarihte bu çift başlılık hep sorun olmuştur. Çiftçiler bilir. Çatal kazık toprağa girmez bu da onun gibi bir şey. Bir yerde iki başlılık olduğunda orada idare olmaz. İdare olmayan yerde de irade olmaz. Türkiye'nin artık zaman kaybetmemesi lazım. Ben Türkiye Cumhuriyeti'nin 65. hükümetinin Başbakanı olarak bunu hararetle savunuyorum. Demek ki bu geleceğimiz için çok önemli bir şey. İnsanlar gelip geçici. Ama sorunları torunlara bırakmamak bizim şiarımızdır. Bu sorunlar uzun yıllardan bu yana yaşanan ve milletin kafasını meşgul eden bu sorunu da çözüme kavuşturuyoruz inşallah.

TÜRKİYE SÜREKLİ ZAMAN KAYBEDİYOR

Bu değişiklik olacak da ne olacak? İstikrar ve güven kalıcı hale gelecek. İktidar vardı yoktu hükümet kuruldu kurulmadı böylece mesele gündemden kalkıyor. İşinizin gücünüzün arasında bir de hükümeti düşünecek haliniz yok. Seçeceksiniz bir dahaki seçide bir daha kararınızı vereceksiniz. Hızlı ve etkili icraat. İstikrar olursa güven olursa daha çok yatırım olur. Ne olacak acaba erken seçim mi olacak başka bir karışıklık mı olacak bekleyelim görelim gibi sürekli belirsizlikle Türkiye zaman kaybediyor. Güçlü ve büyük projeler birer birer hayata geçiyor. Millet her seçimde AK Parti'ye daha fazla destek ve güç verdi. Biz de onun altında kalmadık büyük büyük eserleri projeleri dünyada kriz kasıp kavururken en büyük projeleri yaptık.

Bu değişiklik olacak da ne olacak? İstikrar ve güven kalıcı hale gelecek. İktidar vardı yoktu hükümet kuruldu kurulmadı böylece mesele gündemden kalkıyor. İşinizin gücünüzün arasında bir de hükümeti düşünecek haliniz yok. Seçeceksiniz bir dahaki seçide bir daha kararınızı vereceksiniz. Hızlı ve etkili icraat. İstikrar olursa güven olursa daha çok yatırım olur. Ne olacak acaba erken seçim mi olacak başka bir karışıklık mı olacak bekleyelim görelim gibi sürekli belirsizlikle Türkiye zaman kaybediyor. Güçlü ve büyük projeler birer birer hayata geçiyor. Millet her seçimde AK Parti'ye daha fazla destek ve güç verdi. Biz de onun altında kalmadık büyük büyük eserleri projeleri dünyada kriz kasıp kavururken en büyük projeleri yaptık.

ECDADIMIZIN YOLUNDAN GİDİYORUZ

Ecdadımız Fatih, İstanbul'u fethederken gemileri karadan yürüttü onun torunu Recep Tayyip Erdoğan da trenleri denizin altından geçirdi. Bütün bunlar bu millete yakışır. Bu millet her şeyin en iyisine layıktır. İstikrar olunca büyüme kalkınma daha kesintisiz devam edecek. 1923'ten bu yana 65 hükümet geçmiş. 94 yılda 65 hükümet. Bölün bakın 14 ay çıkıyor. 14 ayda bir hükümet ne yapar?

NORMAL ŞARTLARDA BU HÜKÜMET 2183 YILINDA KURULACAKTI

Mevlüt Bey'in zaten yurtdışından geldiği yok. Seyahat etmekten hatırlamıyor Allah Hülya hanıma sabır versin. Geliyor hükümet kuruluyor bakanlar atanıyor o gelen giden tebrikler falan 2-3 ay tebrik. Sonra hadi bakalım burada neler var bakanlık ne yapıyor brifingler 3-4 ay etti 9 ay. Bir kaç ay kalıyor hadi eşyaları toplayalım. Durum bu, kalkınma açığımızı kapatmamız lazım. Türkiye çok önemli bir yerde. Eğer 4 yılda 1 seçim olsaydı hiç hükümet değişmeseydi bugünkü 65. hükümet 2183 senesinde kurulacaktı. 2017 yılındayız o yıla kadar daha çok zaman var. ABD 228 yıl önce başlamış o günden bu yana tek sapma yok. İstikrar bu. İstikrar olunca her şey oluyor. Gençler 18 yaş ile 25 yaş arasında 8,5 milyon gencimiz var.

NORMAL ŞARTLARDA BU HÜKÜMET 2183 YILINDA KURULACAKTI

Mevlüt Bey'in zaten yurtdışından geldiği yok. Seyahat etmekten hatırlamıyor Allah Hülya hanıma sabır versin. Geliyor hükümet kuruluyor bakanlar atanıyor o gelen giden tebrikler falan 2-3 ay tebrik. Sonra hadi bakalım burada neler var bakanlık ne yapıyor brifingler 3-4 ay etti 9 ay. Bir kaç ay kalıyor hadi eşyaları toplayalım. Durum bu, kalkınma açığımızı kapatmamız lazım. Türkiye çok önemli bir yerde. Eğer 4 yılda 1 seçim olsaydı hiç hükümet değişmeseydi bugünkü 65. hükümet 2183 senesinde kurulacaktı. 2017 yılındayız o yıla kadar daha çok zaman var. ABD 228 yıl önce başlamış o günden bu yana tek sapma yok. İstikrar bu. İstikrar olunca her şey oluyor. Gençler 18 yaş ile 25 yaş arasında 8,5 milyon gencimiz var.

16 Nisan'da bir karar vereceğiz. Vereceğimiz karar şüphesiz milletin kararıdır. Milletin kararı ne olursa olsun başımızın üstünde yeri vardır. Biz neden bu değişime ihtiyaç olduğunu her vatandaşımızla buluşarak anlatacağız. Siz de aynısını yapmasını istiyorum.

16 NİSAN 2023 HEDEFLERİMİZ İÇİN ÖNEMLİ BİR GÜNDÜR

16 Nisan inşallah demokrasimizin daha da güçlenmesi, ülkemizin 2023 hedeflerine daha kararlı bir şekilde ulaşması ve milletimizin birliği beraberliği kardeşliği ve bekası için önemli bir gündür. Kararımız Evetimiz bol olsun hayırlı akşamlar.



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