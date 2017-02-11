Trabzonspor, Osmanlıspor'u devirdi

Osmanlı Stadı'nda oynanan maça hızlı başlayan taraf konuk ekip Trabzonspor oldu. Bordo mavililer özellitkle castillo ile etkili olurken, 16. dakikada Olcay Şahan'ın güzel golüyle maçta 1-0 öne geçti. İlk yarıda bu sonuçla tamamlandı.

İkinci yarıda Osmanlıspor beraberliği yakalamak için baskı kurarken, başkent ekibi yakaladığı pozisyonlarda Trabzonspor kalecisi Onur Kıvrak'ı geçemedi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Trabzonspor zorlu Ankara deplasmanından 3 puanla ayrılan taraf oldu.

Bu sonuçla Trabzonspor puanını 30'a yükseltirken, Osmanlıspor 27 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

12. dakikada Ndiaye'nin düşürülmesi sonrasında kazanılan serbest vuruşu kullanan Musa Çağıran'ın şutunda, top üstten auta gitti.

16. dakikada Uğur Demirok'un uzun pasında ceza alanı sağ çaprazında topla buluşan Olcay Şahan, düzgün ve sert bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.

37. dakikada ceza alanı içinde topla buluşan Bifouma, yine ceza alanı içindeki Ndiaye'ye topu aktardı. Ndiaye önündeki defans oyuncusundan kurtulduktan sonra vuruşunu yaptı ancak kaleci tehlikeyi önledi.

40. dakikada ani gelişen Osmanlıspor atağında topla buluşan Musa Çağıran, ceza alanına girerken çok sert vurdu ancak kaleci Onur Kıvrak meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Trabzonspor, karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde kapattı.

48. dakikada Regattin'in ceza alanına yaptığı ortada Mehmet Güven'in kafasından seken topla ceza alanı çizgisi üzerinde buluşan Muhammed Bayır'ın sert şutunda, meşin yuvarlak auta gitti.

55. dakikada Numan Çürüksu'nun kaleciye gönderdi top kısa kalınca kalesinden çıkan Karcemarskas son anda topa dokundu. Seken top Yusuf Yazıcı'nın önünde kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda Karcemarskas, meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

56. dakikada Castillo'nun yerden içeriye çevirdiği topa ön direkte N'Doye vurdu ancak Aykut Demir'in müdahalesiyle meşin yuvarlak kornere gitti.

58. dakikada Muhammed Bayır'ın pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Musa Çağıran, önündeki rakibini geçtikten sonra kaleci ile karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun yerden vuruşunda, kaleci Onur Kıvrak tehlikeyi önledi.

79. dakikada Webo'nun ceza alanı son çizgisinden ceza yayı üzerine çıkardığı topa Ndiaye kötü bir vuruş yapınca, top üstten auta çıktı.

80. dakikada ceza alan��na girerken topla buluşan Ndiaye'nin attığı sert şutta, meşin yuvarlak üstünden auta gitti.

Trabzonspor karşılaşmayı 1-0 kazandı.

Stat: Osmanlı

Hakemler: Alper Ulusoy xx, Volkan Narinç xx, Hakan Yemişken xx

Osmanlıspor: Karcemarskas xx, Vrsajevic xx, Numan Çürüksu xx, Aykut Demir x, Muhammed Bayır xx, Mehmet Güven x, Musa Çağıran x (Delarge dk. 67 x), Regattin x (Erdal Kılıçaslan dk. 82 ?), Ndiaye xx, Bifouma xx, Webo xx (Rusescu dk. 81 ?)

Trabzonspor: Onur Kıvrak xxxx, Pereira xx, Uğur Demirok xxx, Durica xx, Mas xx, Onazi xx, Okay Yokuşlu x (Yusuf Erdoğan dk. 76 x), Olcay Şahan xxxx, Castillo xxx (Medjani dk. 67 x), Yusuf Yazıcı xx, N'Doye xx (Rodallega dk. 85 ?)

Gol: Olcay Şahan (dk. 16) (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Aykut Demir, Musa Çağıran, Ndiaye, Delarge (Osmanlıspor), Yusuf Yazıcı, Okay Yokuşlu (Trabzonspor)

MAÇTAN NOTLAR

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Osmanlıspor'a konuk olan Trabzonspor'un teknik direktör Ersun Yanal, üst üste 4. maçta aynı ilk 11'i sahaya sürdü.

Yanal, Bursaspor'u 2-1, Kasımpaşa'yı 1-0 ve Gaziantepspor'u 4-0 yendikleri maçların ilk 11'inde yer alan futbolcuların tamamını, Osmanlıspor karşısında da görevlendirdi.

Başkent deplasmanında Trabzonspor'un kalesini Onur Kıvrak korurken, savunma hattını Pereira, Uğur Demirok, Durica ve Mas oluşturdu.

Orta sahada Okay Yokuşlu, Onazi ve Yusuf Yazıcı görev alırken, kanatlarda Olcay Şahan ve Castillo forma giydi.

Trabzonspor'un forvet hattında ise N'doye şans bulmaya devam etti.

Gaziantepspor maçının 66. dakikasında oyuna giren yeni transfer Kolombiyalı golcü Rodallega, yedek kulübesinde yine Yanal'dan görev bekledi.

Devre arasında menisküs yırtığı nedeniyle ameliyat edilen Bero, tedavi süreci tamamlanmasına rağmen henüz hazır olmadığı gerekçesiyle 18 kişilik kadroya dahil edilmedi.

Bordo-mavili takımda Rodallega'nın yanı sıra Esteban, Zeki Yavru, Medjani, Mustafa Akbaş, Yusuf Erdoğan ve Aytaç Kara yedek soyundu.

Osmanlıspor, Ndiaye'ye kavuştu

Osmanlıspor'da Afrika Uluslar Kupası'ndan dönen Senegalli futbolcu Ndiaye, ilk 11'de yer aldı. Ligde 5 golle Musa Çağıran ile takımın en skorer futbolcusu olan Ndiaye, 1,5 ay sonra mor-sarılı formayı yeniden giydi.

Senegalli futbolcu, son olarak Süper Lig'in 16. haftasında Osmanlıspor'un, Çaykur Rizespor'u 1-0 yendiği maçta görev yaptı.

Ndiaye'nin yokluğunda ligde çıktığı üç maçını da kazanamayan başkent temsilcisi, son galibiyetini Çaykur Rizespor'a karşı almıştı.

Bifouma ilk 11'de

Osmanlıspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, 1-1 berabere kaldıkları Gençlerbirliği maçının kadrosunda 4 değişiklik yaptı.

Başkent ekibinin teknik direktörü, kart cezalısı Prochazka'nın yerine stoperde Numan Çürüksu'nun yanında Aykut Demir'i oynattı.

Akçay, sakatlığı bulunan Umar'ın yokluğunda yeni transfer Bifouma'yı kanatta görevlendirdi. Ara transfer döneminde Fransa'nın Bastia takımından Osmanlıspor'a gelen Bifouma, Süper Lig'de ilk kez 11'da sahaya çıktı.

Afrika Uluslar Kupası'ndan dönen orta saha oyuncusu Ndiaye, formayı Maher'den alırken, kart cezasını Gençlerbirliği maçında çeken Mehmet Güven de yeniden takıma döndü.

Asıl bölgesi sol bek olmasına rağmen Gençlerbirliği maçında Mehmet'in yerinde ön liberoda görev yapan Pinto, sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı.

Başkent temsilcisi, Trabzonspor maçına Karcemarskas, Vrsajevic, Numan Çürüksu, Aykut Demir, Muhammed Bayır, Mehmet Güven, Musa Çağıran, Regattin, Ndiaye, Bifouma ve Webo'dan oluşan ilk 11 ile çıktı.

Öte yandan, Osmanlı Stadı'ndaki maçta kale arkasında kendilerine ayrılan tribünde yerini alan bin civarında Trabzonsporlu taraftar, başkent deplasmanında takımlarını destekledi. Ev sahibi takım taraftarlarının bulunduğu tribünlerde ise boşluklar göze çarptı. Tüm iç saha maçlarında olduğu gibi tribündeki yerini alan Mehteran Takımı da marşlarla Osmanlıspor'a destek verdi.