Tunceli'de PKK ile Çatışma 3 Asker yaralı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütüne yönelik operasyonlarda, kentin Pülümür ilçesine bağlı Kızılmescit mevkisinde, terör örgütü mensuplarının kış üslenmesi olarak kullandıkları sığınakta bomba yapımında kullanılan 480 kilogram amonyum nitratın yanı sıra tüp, akü, un, şeker, çay, çok sayıda tıbbi malzeme, kışlık giyecek ve yaşam malzemesi ele geçirdi.

Teröristlerin bölgede olabileceği ihtimaline karşın bölgedeki arama tarama faaliyetlerini sürdüren güvenlik güçleri, teröristlerin saklanabileceği, aynı ilçede yer alan özel bir maden şirketine ait konteyneri kontrol etmek istedi.

Konteynerin açılması sırasında içindeki bir terörist güvenlik güçlerine el bombalı saldırı düzenledi. Saldırıda 3 asker yaralandı.

Çıkan çatışmada 2 teröristten biri yaralı ele geçirilirken diğeri güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildi.

Yaralı 3 asker ile helikopter ile Tunceli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı terörist de aynı hastaneye getirilip tedavi altına alındı.

Yaralı askerlerin sağlık durumu iyi

Tunceli Valisi Osman Kaymak, hastaneye gelerek yaralı askerleri ziyaret etti.

Vali Kaymak, ziyaretin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "Kızılmescit bölgesindeki operasyonlar kapsamında bugün özel bir maden şirketine ait konteynerde terörist olduğunu değerlendiren güvenlik birimlerimiz konteyneri açtıklarında bir terörist el bombası atarak 3 askerimizi yaralanmıştır. Olayda bir terörist ölü olarak etkisiz hale getirilmiş, bir terörist de yaralı olarak ele geçirilmiştir."

"Yaralı askerlerin genel sağlık durumunun iyi olduğunu" belirten Kaymak, bölgedeki operasyonların sürdüğünü söyledi.