 Yukarı Çık
  • Geri Dön
  • Buradasınız :
  • Anasayfa >
  • Haberler >
  • TMMOB referandum kararını hayır olarak açıkladı

TMMOB referandum kararını hayır olarak açıkladı

TMMOB referandum kararını hayır olarak açıkladı
11 Şubat 2017 Cumartesi 18:06:44

Bunu Sosyal Medyada Paylaş :

TMMOB yönetimi referandumda "hayır" diyeceklerini duyurarak üyelerine çağrıda bulundu.

TMMOB 44. Dönem II. Danışma Kurulu üyeleri anayasa referandumunda hayır diyeceklerini duyurdu.

İnşaat Mühendisleri Odası Teoman Öztürk toplantı salonunda yapılan basın açıklamasında referanduma ilişkin karar duyuruldu.

Basın açıklamasında şunlar kaydedildi:

"Danışma Kurulumuz, yurttaşlık sorumluluklarımızın ve kamusal, toplumsal sorumluluklarımızın bir gereği olarak, referandumda 'hayır' tutumunun benimsenmesini tam bir görüş ve oy birliğiyle karar altına almıştır. Bu ülkenin mühendis, mimar ve şehir plancıları; piyasacı, emek ve doğa düşmanı, laiklik karşıtı düzeni kalıcılaştırılacağı; fiili olarak uygulanan dinci-mezhepçi dikta rejimine yasal statü kazandıracağı; bağımsızlık, cumhuriyet, demokrasi, laiklik bütünlüğüne darbe vuracağı; parlamenter demokrasiyi, yasama, yargı, yürütme erkleri arasındaki denge, fren, denetleme mekanizmalarını, Meclisin yasamaya dair tek ve en üst yetkili organ olma özelliğini, bağımsız yargının varlık koşullarını ortadan kaldıracağı için Anayasa değişikliği teklifine 'hayır' demektedir."

TMMOB referandum kararını hayır olarak açıkladı
Haber Sitesi
Kategoriler