TMMOB referandum kararını hayır olarak açıkladı

TMMOB 44. Dönem II. Danışma Kurulu üyeleri anayasa referandumunda hayır diyeceklerini duyurdu.

İnşaat Mühendisleri Odası Teoman Öztürk toplantı salonunda yapılan basın açıklamasında referanduma ilişkin karar duyuruldu.

Basın açıklamasında şunlar kaydedildi:

"Danışma Kurulumuz, yurttaşlık sorumluluklarımızın ve kamusal, toplumsal sorumluluklarımızın bir gereği olarak, referandumda 'hayır' tutumunun benimsenmesini tam bir görüş ve oy birliğiyle karar altına almıştır. Bu ülkenin mühendis, mimar ve şehir plancıları; piyasacı, emek ve doğa düşmanı, laiklik karşıtı düzeni kalıcılaştırılacağı; fiili olarak uygulanan dinci-mezhepçi dikta rejimine yasal statü kazandıracağı; bağımsızlık, cumhuriyet, demokrasi, laiklik bütünlüğüne darbe vuracağı; parlamenter demokrasiyi, yasama, yargı, yürütme erkleri arasındaki denge, fren, denetleme mekanizmalarını, Meclisin yasamaya dair tek ve en üst yetkili organ olma özelliğini, bağımsız yargının varlık koşullarını ortadan kaldıracağı için Anayasa değişikliği teklifine 'hayır' demektedir."