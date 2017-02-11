Meral Akşener, her türlü engele karşı siyaseti yapmaya çalışıyor

MHP'den ihraç edilen Meral Akşener'in konuşmacı olduğu Çanakkale'deki ‘Milli iradeye saygı’ toplantısının yapılacağı salona, otel yönetimi son dakika kullanıma izni vermeyince ortalık karıştı. Ktılımcılar baskılar nedeniyle otel yönetiminin bu defa salonun elektriğini kestiği iddia edildi. Buna rağmen otele gelen Akşener, yaklaşık bin kişinin bulunduğu salonda karanlıkta konuşmasını yaptı.

Katılımcılar salonu cep telefonları ile aydınlattı

Kolin Hotel'in Megaron Salonu'nda saat 14.00'de düzenlenecek toplantıya kısa süre kala otel yönetimi, salonun kullanımını iptal etti. Toplantıya gelen yaklaşık bin kişi, kararı öğrenince otel yönetimini protesto etti. Ellerinde bayrakları sallayarak 'Başbakan Akşener' ve 'Ülkücü hareket engellenemez' sloganları atmaya başladı.

Salonun kullanımının neden iptal edildiği öğrenilemezken, Meral Akşener'i dinlemeye gelenler, cep telefonlarının ışıklarıyla salonu aydınlatmaya çalıştı. Otel girişinde önlem alan polisin, gelenleri tek tek aramadan geçirdikten sonra otele girişlerine izin verdi.

Akşener Twitter hesabından "Yasal olarak izinleri alınmış toplantımız, elektrikler kesilerek engellenmeye çalışılıyor. Demokrasi mücadelemizi engelleyemeyecekler" ifadesini kullandı.

Meral Akşener, elektriklerin kesildiği ve katılanların cep telefonları ışığıyla aydınlatmaya çalıştığı salona gelerek, toplantının iptal edilmeyeceğini söyledi ve konuşmasını yapmaya başladı.

"Yüzde 56 hayır"

Akşener, Çanakkale’ye giderken Tekirdağ’a mola verdi. Bir restoranla kalabalıkla bir araya gelen Akşener, Anayasa referandumuyla ilgili değerlendirmede bulundu. Eline ay-yıldızlı kına yaktığı görülen Akşener, “Size rakam vererek söylüyorum. Yüzde 56 hayır, yüzde 37 evet gibi bir sonuç çıkıyor. Bundan dolayı özellikle Trakya’da çok büyük bir baskıyla karşılaşabilirsiniz. Hayırcıları bir Başbakan terörist olmakla suçlayabiliyor ise, bu skandaldır. Bir ülkenin Başbakanına yakışmaz. Dolayısı ile her sandığa gitmek aleni bir süreç. Buna da biz ‘hayır’ diyeceğiz. Bunun için çalışmalarımızı Çanakkale’den başlatıyoruz. Çünkü Çanakkale ne yaptı? Dedi ki ‘Dur yolcu dur. Buradan geçemezsin’ O yüzden biz de Çanakkale de dur diyeceğiz. Bu Anayasayı geçiremezsin. Milletimiz ‘hayır’ diyecek dedi.

“Ayağındaki prangalar nedir?"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı eleştiren Meral Akşener, “Sayın Cumhurbaşkanı konuşuyor. Diyor ki ayağımda prangalar var. Türkiye 15 yıldır yönetiliyor. Hadi 2002, 2007 yıllarında Ahmet Necdet Sezer Vardı iki başlılığı kabul ettik. Sonra sayın Abdullah Gül Cumhurbaşkanı oldu. Daha sonra kendisi Cumhurbaşkanı oldu ve istediğini Başbakan yaptı. Birini atadı beğenmedi, yenisini getirdi. Bu noktada şu soruyu sormak isterim. Sayın Cumhurbaşkanı, ayağındaki prangalar nedir, Kimdir ve neredendir" dedi.

Kaynak: DHA, Twitter