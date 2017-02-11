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Türk askeri El Bab'a girdi, Çatışma arttı

Türk askeri El Bab'a girdi, Çatışma arttı
11 Şubat 2017 Cumartesi 15:29:50

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Türk askerleri ve Suriyeli muhaliflerin bugün kasaba merkezine girdiği El Bab'dan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Son haberlere göre El Bab'da terör örgütü DEAŞ ile şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

AFP'nin kaynak olarak kullandığı Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nden yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı Harekâtı'na katılan Türk askeri ve müttefik muhalifler, kasabaya batıdan girdi ve bazı alanları kontrol altına aldı" denildi. Açıklamada, kasabada DEAŞ ile yoğun çatışmaların sürdüğü belirtildi.
 

Associated Press'in haberinde ise, "Türkiye destekli Ahrar el Şam mensuplarının El Bab'ın güneybatı mahallelerindeki ambarları ve spor kompleksini ele geçirdiği" belirtildi.

Saat 16.09 itibariyle El bab'da şiddetli çatışmaların yaşandığı bildirildi. Son durum şöyle:

REJİM DE GÜNEYDEN İLERLİYOR
11 Şubat 2017 itibarıyla yerel kaynaklardan gelen bilgilere göre, TSK ve ÖSO güçlerinden oluşan Fırat Kalkanı unsurları terör örgütü DEAŞ'ın elindeki El Bab'a batıdan girdi. Suriye rejim güçleri ise El Bab'ın sadece 1 km güneyinde bulunan Tadih kasabasına doğru ilerliyor. 

DEAŞ'ın Suriye'deki kalesi konumundaki Rakka ile Halep arasındaki güzergâhta bulunan El Bab stratejik bir öneme sahip.

Türk askeri El Bab'a girdi Çatışma arttı
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