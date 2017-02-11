Özgecan ölümünün 2.yılında anıldı

AA

Mersin'de bindiği minibüste öldürülen ve kadına yönelik şiddetin simgesi haline gelen Özgecan Aslan, ölümünün 2. yılında ailesi ve sevenleri tarafından mezarı başında anıldı.

Tarsus ilçesinde 11 Şubat 2015'te henüz 19 yaşındayken öldürülen Özgecan Aslan'ın babası Mehmet, annesi Songül, ablası Beste, kardeşi Barış ve sevenleri, heykeltıraş Mehmet Aksoy tarafından yapılan Mersin Şehir Mezarlığı'ndaki anıt mezarda genç kızı anmak için bir araya geldi.

"Melek" figürlü anıt mezara çiçek bırakarak dua eden Aslan ailesi, gözyaşı döktü.

Özgecanlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hediye Koçoğlu Dalgıç, genç kızın hayatını işleyecek sinema filmi çekmeye hazırlanan yapımcı ve yönetmen Ali Avcı ve çok sayıda vatandaş Aslan ailesine başsağlığı diledi ve dua etti.

Anne Aslan, gazetecilere yaptığı açıklama, "Acımız çok büyük. Bu acı ölene kadar hiç bitmeyecek. Bütün dünyaya sesleniyorum. Lütfen anne ve babalar çok büyük eğitimlerden geçsinler. Böyle bir şiddete kimsenin çocuğu maruz kalmasın. Bu şiddet son bulsun, hiçbir ailenin yüreği yanmasın. Özgemin hiç bir suçu yoktu, çok masumdu. Allah kimsenin başına vermesin, çok zor bir acı." ifadesini kullandı.